Dostali málo, hlásil pořadatel. Jak se vyvíjí kauza zmláceného fanouška?

V neděli večer se vrátil domů do Jablonce - a to řádně pobitý. Při zápase 28. kola fotbalové ligy si na něm vyzkoušeli nějaká ta bojová umění členové ochranky najaté českobudějovickým klubem.

V pondělí absolvoval vyšetření, aby měl v ruce dokumenty pro vyšetřování policie i disciplinární komise. V tu dobu už případ jel naplno na veřejnosti, ven se totiž dostal videozáznam z konfliktu.

Tři dny po průšvihu je situace stále v běhu. Ve středu dorazili na stadion na Střeleckém ostrově policisté, začali vyšetřovat. „My se zabýváme spoustou věcí, vyhodnocujeme si je interně. V tuto chvíli se více nebudeme vyjadřovat,“ komentoval dění Dušan Mendel, tiskový mluvčí Dynama.

Každopádně je zásadní, co bylo spouštěčem zásahu. Jihočeši mluví o demolování zařízení, podle dostupných informací byla vytržena jedna sedačka. Její cena je nějakých 1700 korun, tudíž není možné mluvit o trestném činu.

„Rádi bychom apelovali na všechny kluby, že provinění proti návštěvnímu řádu nesmí nikdy vést k brutálnímu fyzickému napadení fanouška,“ reagoval Jablonec. „Pokud se některý fanoušek proviní proti návštěvnímu řádu, měl by být vyveden mimo stadion řádným a kultivovaným způsobem. Fyzické napadení jakéhokoliv účastníka fotbalového zápasu odsuzujeme a nemělo by se objevovat na žádném stadionu.“

Otázky tak nabízí především zmiňovaný jablonecký dopis.

V něm dva pracovníci klubu, tiskový mluvčí Martin Bergman a druhý, který si přeje zůstat v anonymitě, popisují, co se podle nich na stadionu dělo. Klíčový je pohled na konflikty a postoj hlavního pořadatele, které jsme v prohlášeních přiložených níže vytučnili.

Ani u chování hlavního pořadatele zatím klub nerozhodl, zda přistoupí k nějakému řešení. „Zatím máme interní řešení, více se nebudeme vyjadřovat,“ zopakoval mluvčí Mendel.

Jak Jablonečtí popisují události v Českých Budějovicích ve svém dopise?

Pohled anonymního zaměstnance klubu:

„Během 40. minuty prvního poločasu jsem z mého místa na novinářských pozicích na hlavní tribuně při sledování utkání zaznamenal neobvyklý pohyb v sektoru hostujících fanoušků. Z tohoto důvodu jsem telefonicky kontaktoval jednoho ze zástupců našich příznivců, který mi sdělil že byla v sektoru fyzicky napadena jedna z přítomných fanynek FK Jablonec. Fanoušek, se kterým jsem mluvil, mě poprosil o spolupráci a pomoc s vyřešením situace oficiální cestou jménem klubu. Po rychlé konzultaci s kolegou jsme se domluvili, že on bude kontaktovat delegáta utkání a já jsem mezitím vyrazil směrem k sektoru určenému hostujícím fans.

K sektoru jsem dorazil ve chvíli, kdy končil první poločas. Při příchodu na místo jsem zahlédl fanouška, se kterým jsem před několika minutami telefonicky mluvil, a jelikož je sektor od zbytku stadionu oddělený plotem, zavolal jsem si ho k sobě, abych si vyslechl, co se stalo, a vzniklou situaci, pokud možno uklidnil. Zmíněný fanoušek mne informoval, že po hození kelímku s pivem jabloneckými příznivci v sektoru došlo k fyzickému napadení fanynky pracovníkem bezpečnostní služby, načež se jí ostatní fanoušci v její blízkosti zastali.

Během mého rozhovoru se zmíněným příznivcem FK Jablonec došlo ke slovní potyčce mezi ním a jedním z přítomných členů pořadatelské služby, který vyústil v napadení tohoto muže ze strany pořadatele označeného číslem 129. Konflikt jsem si v tu chvíli začal natáčet na mobilní telefon. Po strhnutí fanouška na zem došlo ze strany pořadatele k několika úderům do hlavy zásahovými rukavicemi s plastovou výztuží. Po několika okamžicích se k potyčce připojilo několik dalších pořadatelů, přičemž někteří z nich zmíněného fanouška rovněž opakovaně udeřili. Během toho, kdy muže táhli po zemi, na něj křičeli 'Zvedni se, ty děvko!'

Po částečném uklidnění situace jsem opustil prostor stadionu a přesunul se před vstupní bránu do sektoru hostujících příznivců, kde jsem potkal hlavního pořadatele utkání, kterému jsem se představil jako zástupce klubu a zmíněnou situaci mu popsal. V tu chvíli ke mně přistoupil zatím neznámý člověk se slovy: 'Vy v tom Jablonci jste všichni stejná verbež, já jsem tě moc dobře viděl, jak sis to natáčel. Budu si tvůj obličej pamatovat.' Po dotázání se jednoho z přítomných zaměstnanců domácího klubu na tohoto člověka mi bylo sděleno, že jde o vedoucího pořadatelské služby.

V následujících momentech před sektor dorazili zástupci Policie ČR, kterým jsem znovu popsal, co se uvnitř stalo. Napadený fanoušek byl v té době vyvedený ven z prostoru stadionu. Spolu s ním byli vyvedeni nebo stadion dobrovolně opustili i další fanoušci, na které jsem apeloval, aby z místa odjeli pryč.

Na pozápasové schůzce jsem panu delegátovi Hubičkovi popsal situaci, kterou jsem viděl, a současně s tím mu předal videozáznam incidentu. Následně se k situaci vyjádřil také hlavní pořadatel, který tvrdil, že celou situaci viděl a že ho výše zmiňovaný fanoušek chtěl napadnout. Hlavní pořadatel celou situaci zlehčoval a postup pracovníků bezpečnostní agentury schvaloval o kvitoval jako správný. Následně pan Hubičko sepsal hlášení.“

Pohled tiskového mluvčí Martina Bergmana:

„V návaznosti na předchozí domluvu s kolegou jsem se po poločasové přestávce v prostoru u střídaček setkal s technickým delegátem, panem Hubičkou. Během přesunu z novinářské lavičky k hrací ploše jsem bohužel nepotkal žádného z pořadatelů, a to ani v útrobách stadionu u kabin, který by mi pomohl najít hlavního pořadatele, v jehož přítomnosti jsem chtěl delegáta utkání o situaci zpravit.

Pana Hubičku jsem informoval, že události ze sektoru hostujících fanoušků budeme chtít zaznamenat do zprávy o utkání. Během rozhovoru s delegátem k nám přistoupil muž v obleku, který se mě nevybíravým způsobem zeptal, co jsem zač. Představil jsem se jako tiskový mluvčí FK Jablonec a zároveň SLO (manažer pro fanoušky) a prokázal se odpovídající akreditací, kterou jsem obdržel při příjezdu na stadion. Z jeho strany mi následně bylo řečeno, že ho to nezajímá a nechá mě vyvést ze stadionu, jelikož tam dle něj nemám co dělat. Až později jsem zjistil, že se jednalo o hlavního pořadatele.

Po utkání jsme se sešli na domluvené schůzce v kabině delegáta za přítomnosti technického delegáta, hlavního pořadatele, mého kolegy a mě. Technický delegát zahájil schůzku a my jsme jemu i hlavnímu pořadateli ukázali videozáznam natočený během poločasové přestávky. Zúčastněné jsme informovali, že videozáznam je pouze pro potřeby klubů nebo orgánů LFA a že sami nechceme incident medializovat, ale chceme vše vyřešit právě no úrovni klubů a LFA. Důkazem tomu je i fakt, že zmíněné video natočené kolegou neuniklo na internet ani do médií a v online prostoru se objevila pouze videa natočená samotnými fanoušky.

Hlavní pořadatel na video reagoval slovy: 'Dostali ještě málo'. Následně delegát utkání zaznamenal náš popis situace a prostor se k situaci vyjádřit dostal též hlavní pořadatel, přičemž on považoval zákrok za adekvátní a souhlasil s ním. Zároveň se vyjádřil těmito slovy: 'Násilí mám rád, věnuji se mu ve volném čase sportovně.' Později dodal, že vyvedeného fanouška ještě navštíví v cele. Když jsem se ho zeptal, co mu udělá, odpověděl mi: 'Do toho ti nic není.' Poté jsme po velmi korektním a profesionálním jednání s technickým delegátem opustili kabinu a později jsme po tiskové konferenci trenérů opustili stadion.