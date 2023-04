Bílek: Jsme ze hry o titul. Taková penalta v nastavení... Co má hráč dělat

Kde vidíte příčinu porážky?

„Hodně nás to mrzí. Za výkon, způsob hry i nasazení celého týmu celých 99 minut, nebo kolik se hrálo, to bylo v pořádku. Do zápasu jsme šli s tím, že nechceme nechat Spartu hrát, protože má kvalitní hráče s dobrou rozehrávkou. Od úvodu se nám to dařilo, v zárodku jejich akcí jsme je naší aktivitou nepustili do hry a dali jsme gól. Škoda situace, kdy jsme dostali branku ke konci půle. Mrzí mě naše šance, kdy ve vápně rozhodčí pískl faul. Neviděl jsem to z opakovaného záběru, ale podle zpráv to bylo hodně přísné rozhodnutí. Ve druhé půli Sparta logicky přitlačila, věděla, že musí vyhrát, pokud chce myslet na titul. My jsme se drželi našeho způsobu hry. Ale v závěru písknout takovou penaltu v poslední minutě nastavení je hodně přísné. Co s tou rukou hráč má dělat... Má ji u těla, ale sudí v takhle důležitý moment pískne penaltu po sporném zákroku. Tohle rozhodnutí nás hodně mrzí. Kluci v tomhle zápase byli dobří a bod si zasloužili.“

Co se dělo v závěru mezi střídačkami?

„Něco tam proběhlo, ale nemyslím si, že šlo o něco hrozného. Logicky Sparta byla spokojená, že kope penaltu, nám se rozhodnutí nelíbilo a podle toho atmosféra vypadala. Ale ne, že by to přerostlo únosnou mez.“

Ztratili jste prohrou na Spartě šance na titul?

„Jsme ze hry o titul. Bod, co bychom získali, by asi neměl takovou váhu, naše ztráta by stejně byla dost velká. Mrzí mě, že jsme zápas nedokázali zremizovat, protože bychom si to zasloužili. Z boje o titul jsme pryč, teď musíme co nejrychleji potvrdit třetí místo.“

Bylo těžké uklidňovat tým ve vypjatých situacích a dlouhém nastavení?

„Hráče jsme upozorňovali, že je třeba zachovat klid a koncentrovat se jenom na svůj výkon. Atmosféra byla skvělá, musím poděkovat našim fanouškům, co nás povzbuzovali od začátku do konce. Máme zkušené mužstvo, kluci si s tím poradili dobře. VAR je nepříjemný v tom, že rozhodnutí trvají horně dlouho. Nastavovalo se devět minut, to je extrémně moc, nakonec nevím, jaká byla realita, když tam ještě přibylo víc situací, kdy se nehrálo. Nešlo jen o penaltový zákrok. Devět minut je zkrátka příliš.“

Nabídla vám na Spartu recept Slavia, která nastoupila ve stejném rozestavení a s podobnou taktikou?

„Sledovali jsme derby, Slavia hrála velmi dobře. Před zápasem jsme se rozhodli jít do rozestavení 3-4-3, téměř na všechny hráče se hrála osobní obrana. Byl to trošku risk, ale kluci to zvládli výborně na to, že jsme to tolik netrénovali. Útočníci podali skvělý výkon. Rafa (Rafia Durosinmi) šel poprvé do takového zápasu, dal gól a odváděl skvělou práci. Je to nováček, proto mluvím o něm, ale i další kluci podali dobrý výkon.“