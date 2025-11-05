Předplatné

LM ONLINE: Schick proti Mourinhovi, Bilbao v Newcastlu. Manchester City vs. Dortmund

Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrů
Český útočník Patrik Schick v dresu Leverkusenu proti Kodani v Lize mistrůZdroj: Profimedia.cz
Fotbalisté Manchesteru City museli kousat nečekanou prohru na hřišti Aston Villy
Norský střelec Erling Haaland se už nyní stává ikonou britského fotbalu
Jude Bellingham z Realu zastavuje pronikajícího Ryana Gravenbercha
Patnáctiletý Max Dowman nastoupil proti Slavii a stal se nejmladším hráčem historie Ligy mistrů
Luis Díaz sice vstřelil v prvním poločase na hřišti PSG dva góly, zároveň byl ale také vyloučen
Ránu Dominika Szoboszlaie zastavila ruka Auréliena Tchouameniho, penalta se ale ani po přezkumu VAR nekopala
Bayern Mnichov vyhrál na hřišti obhájců z PSG 2:1 díky dvěma trefám Luise Díaze
11
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Devíti zápasy pokračuje středeční program Ligy mistrů. Outsider z Karabachu vyzve doma slavnou Chelsea, Patrik Schick se s Leverkusenem představí v Lisabonu proti týmu Josého Mourinha. Barcelona hodlá splnit povinnost v Brugách a mezi šlágr lze počítat konfrontaci Newcastlu s Bilbaem. Všechny zápasy sledujte v ONLINE přenosech na web iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
--Tipsport9.135.791.33Detail
LIVE
--Tipsport8.855.531.35Detail
LIVE
--Tipsport3.134.152.14Detail
LIVE
--Tipsport1.943.873.91Detail
LIVE
--Tipsport5.345.071.54Detail
LIVE
--Tipsport1.0516.743Detail
LIVE
--Tipsport1.435.26.9Detail
LIVE
--Tipsport2.453.632.91Detail
LIVE
--Tipsport1.384.859.65Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Paris SG430114:59
4Inter Milán33009:09
5Real43018:29
6Liverpool43019:49
7Tottenham42207:28
8Dortmund321012:77
9Manchester City32106:27
10Sporting42118:57
11Newcastle32018:26
12Barcelona32019:46
13Chelsea32017:46
14Atlético420210:96
15Karabach32016:56
16Galatasaray32015:66
17Eindhoven41219:75
18Monaco 41214:65
19Atalanta31112:54
20Frankfurt41127:114
21Neapol41124:94
22Marseille31026:43
23Juventus40317:83
24Club Brugge31025:73
25Bilbao31024:73
26Saint Gilloise41034:123
27Bodo/Glimt40225:82
28Pafos30211:52
29Leverkusen30215:102
30Slavia40222:82
31Olympiacos40222:92
32Villarreal30122:51
33FC Kodaň40134:121
34Kajrat30121:91
35Benfica30032:70
36Ajax30031:110
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů