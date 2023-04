Slavia se ustálila, základ atakuje Jurásek. Po Baníku měl jiný režim

Doba hromadných rotací a změn se zdá být pryč, ve Slavii si zjevně sedá základ, byť ten je očesán o zraněné Davida Juráska a Ondřeje Lingra a nemocného Petra Ševčíka. Jejich stav patrně neumožní ani jednomu start v nedělním defilé proti Hradci Králové, v němž se uzavře základní část.

„Ševčík je na tom hodně špatně, dobral antibiotika, která mu nezabrala. Ještě v úterý byl v bídném stavu a řeší se, jestli dostane nová. David se hodně zlepšuje, Lingr zase slibuje, že stihne finále poháru. Je tam určitý progres a zlepšení, doktoři se mu věnují. Věřím, že ten návrat je blízko, byly to svalové věci, u kterých zjistíte, jak na tom doopravdy jste, až když kopnete do míče. Myslím, že u Šévy to bude déle, Juras s Linžim nebudou na Hradec, snad ale zvládnou ve středu kus finále,“ hlásil kouč Jindřich Trpišovský po výhře 2:0 nad Baníkem.

Jediným, kdo se tedy může vmáčknout do jinak vyladěné základní sestavy, může být devatenáctiletý Matěj Jurásek. Mužstvo z posledních dvou zápasů stoprocentně bodově zabralo, nahromadilo skóre 5:0. Proto je pravděpodobné, že pokud nedojde ke komplikacím na poslední chvíli u některého z členů jedenáctky, nebude důvod ji zásadně měnit.

Křídelník Jurásek je variantou lehké úpravy sestavy díky jeho výbornému výkonu v závěru utkání ve Vítkovicích. Dal dva góly, obecně patří k těm, u nichž vedení klubu předpokládá další velké výkonnostní zlepšování. Domácí utkání s Hradcem tedy k jeho většímu vytížení přímo vybízí, patrně místo Václava Jurečky na pravé straně ofenzivního tria.

„Je to mimořádný hráč nejen pro Slavii, ale do budoucna i pro celý český a evropský fotbal. Nejvíc změnil hlavu a mentalitu, pořád pracuje i na limitech ve fyzičce. Má skvělý první dotek, driblink i správné sebevědomí. To se musí občas korigovat jak s ovladačem hlasitosti: občas doleva, občas trochu doprava, pak ho vracet do středu. Je ale vždy lepší korigovat takového hráče než probouzet mrtvou rybu,“ říká o talentovaném Juráskovi Trpišovský.

„Má v sobě oheň. Jsme za něj rádi, jsme na něj hodně nároční, protože to potřebuje a dobře to vnímá. Někdy jsem na něj za některé věci hodně ostrý, musím ho ale pochválit, jak nám na Baníku pomohl. Zápas udělal celý tým, bez něj bychom ale tři body neměli,“ je jasné Trpišovskému, který mladému hráči dal po utkání volno, aby mohl dva dny strávit doma v Karviné.

Od soboty je zpátky v přípravě se Slavií.

A možná se – jako jeden z mála – chystá na základ a posílit jinak ustálenou sestavu.