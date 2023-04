Hradec dál shání trenéra. Jako asistent mám větší přehled, říká Hejkal

Máte chuť v Hradci zůstat i v příští sezoně?

„Na pozici asistenta určitě.“

A na pozici hlavního trenéra?

„Když jsem byl hlavním trenérem v Teplicích, tak mě to jednoduše semlelo. Myslím si, že jako asistent mám větší přehled než hlavní kouč. Ten má větší zodpovědnost, kouká se na konkrétní situace, ale coby asistent se cítím líp. Hlavní trenér může mít v mé osobě oporu z toho důvodu, že já nemám až tak velké ambice být šéfem. Nechci lézt po zádech trenérovi a cpát se na jeho místo. To není moje motivace. Já jsem proto, abych Hradci Králové pomáhal v asistentské pozici.“

Vedení Hradce vás ale přemlouvá, abyste změnil názor, že?

„Ano, ale odpověděl jsem jim, co vám. Před dvěma lety jsem do Hradce přišel s Mírou Koubkem, od začátku jsem mu říkal, že ho nikdy nebudu střídat. Pouze v případě nějaké krátkodobé indispozice. To se stalo už loni na podzim. Míra měl covid, remizovali jsme na Bohemce a porazili 3:0 Olomouc. Teď se to zopakovalo, jde pouze o krátkodobý záskok. Proto jsem koneckonců tady, ale dlouhodobý? Prostor asi dostane jiný trenér.“

Slavia - Hradec Králové: Gabriel si zavěsil Ousoův centr do vlastní brány, 1:1! Video se připravuje ...

Úplně tedy vylučujete variantu, že od příští budete hlavním trenérem?

„V tuto chvíli si myslím, že by to asi nebyla cesta.“

Dobře. Ještě tedy k samotnému zápasu. Jak je možné, že Slavii opakovaně takto „škodíte“?

(usměje se) „Ale my nechceme Slavii škodit. Podívejte, hrajeme dvě sezony bez domácího hřiště. Buď jedeme ven, nebo hrajeme v azylu v Mladé Boleslavi. Tam jezdí z Hradce pár diváků. Když přijede Sparta nebo Slavia, tak je super atmosféra. Proto máme takové zápasy rádi, užíváme si je. I přesto, že fanoušci fandí soupeři.“

Trenér Bohemians Jaroslav Veselý před týdnem říkal, že receptem k úspěchu v Edenu je útok. Čili donutit Slavii bránit. Splnili jste to?

„Věděli jsme, že musíme dát gól. Povedlo se to brzo. Zaplaťpánbůh za to, bylo to dílo štěstěny, míč po střele Kučery zaplaval. V sestavě Slavie jsme čekali na pozici stopera Masopusta, chystali jsme se na rychlého Douděru, ale nečekali jsme Ousoua. Dělal nám problémy, centroval, nechávali jsme mu příliš prostoru. A po jednom takovém jsme si srazili míč do vlastní branky. Ale na Gabriela za vlastní gól nejsem naštvaný. Ukázkově zavřel tyč, bylo to nešťastné. Ale kdyby ji nezavřel, naštvaný bych byl. Ve druhém poločase jsme sahali po více, než jednom gólu, ale brejky jsme neproměnili. Přesto jsme Slavii byli důstojným soupeřem, to mě těší.“