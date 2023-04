Zase jednolitý tým, těší Veselého. Zlín těžce kouše, rýpnul si do prognózy

Jak jste viděl výhru nad Jabloncem?

„Hodnocení je příjemnější, než bylo ve středu. Vyhráli jsme zaslouženě. Po většinu zápasu jsme ho kontrolovali, byť byl ošemetný, protože Jablonec tu hrál o holý život. Hodně nám pomohl první gól, trošku nás zklidnil. A když jsme přidali druhý, už jsme ho kontrolovali do vítězného konce. Jsem rád, že za to hráči vzali a vrátili se k nastavení před dvěma zápasy. Zlepšila se nám organizace hry, byl to týmový výkon, ne rozbitý a individualistický, byl to jednolitý tým, který si šel za třemi body. Soupeř hrozil spíš ze standardních situací, jen mě mrzí, že jsme si nechali dát zbytečnou branku na 1:3, navíc ze situace, kterou jsme si ukazovali. Ale mužstvo u mě má Zlín ještě pořád schovaný, to pořád koušu těžce. Od tohohle se můžeme odrazit k tomu, co nás zdobilo.“

Když špatně koušete Zlín, jak jste s týmem pracoval?

„Tvrdě. Myslím, že jsem dal týmu pocítit, co se mi nelíbilo. Ať u videa, nebo i jinak.“

Přímo na Letné jste měl i nějakou kontroverzi s fanoušky.

„K tomu se musím ještě vrátit a věřím, že se to k nim dostane. Mají právo nás kritizovat za výkon a za sestavu, ale české spekulace, které jsem zaslechl, že jsme to prodali, mě nadzvedávají ze židle. Tak by to přece prodalo i Slovácko. Nechci omlouvat náš výkon, ale takové zápasy se dějí na celém světě. Ten zápas budu mít dlouho v sobě, ale soupeř má kvalitu, o něco hraje. Výkon byl špatný, my se museli vrátit k našim kořenům a musel jsem hráčům důrazně připomenout, že se musíme vrátit k tomu, co nám tuhle sezonu udělalo takhle úspěšnou. Pokud se vzdáme principů, stáváme se průměrným mužstvem, které může prohrát s kýmkoli.“

V čem poslední zápasy nevyšly?

„Na Slavii jsme byli moc podělaní, ve Zlíně moc bohorovní. A musíme být někde mezi tím. Nebýt ze soupeře zaskočení, ale nejsme po v pozici, že bychom se mohli nad někoho povyšovat. Dneska už to byl náš správný týmový a zdravě sebevědomý spirit.“

Když jste zmínil Slavii, je to váš příští zápas. Nepřekvapuje vás to trochu?

„Nevím, jestli se tam ještě nehraje. Asi čtyřikrát se to změnilo. Už jsme počítali s tím, že pojedeme na Spartu, i jsem podle toho střídal, pak to změnilo nastavení. Se Slavií jsme ze tří zápasů dvakrát zaslouženě prohráli a jednou to bylo těsné. Asi oprávněně si na nás věří. Víme, že to bude nesmírně těžké utkání, už mi přijde, že na Slavii hrajeme víc než v Ďolíčku, jsme tam ob týden. Nemůžeme tam jet s velkými výroky, ale odpracovat ostudu z prvního poločasu posledního zápasu. Byl rád, kdyby náš výkon měl parametry sebedůvěry, pokory i odvahy, která tam bude nesmírně nutná. Vidím, jaké jsou průběhy zápasů, jak to oba týmy sekají a jak se oba týmy tahají o čelo, tak nás tam asi nic lehkého nečeká.“

Při pokutovém kopu Josefa Jindřiška vyvolával stadion. Kdo rozhodoval o exekutorovi?

„Na penaltu máme okruh hráčů, ale my jsme ji už dlouho nekopali, tak už to ani nepíšu. Naposledy byla se Spartou na začátku jara a neproměnili jsme ji. Takže si myslím, že se Puškáčovi moc nechtělo. Vzal si ji Pepa a jsem rád, že jsem u jeho dalšího milníku. Nevím, jestli si to vůbec zasloužím jako trenér. Je to pro mě neuvěřitelné a pro něj skvělá vizitka. Unesl to jako kapitán. Ale kdo jiný by to měl vzít a dovést ke čtvrtému místu po základní části.“

Když jsme u Davida Puškáče, byl po dlouhé době v základní sestavě. Jak je důležitý pro hru týmu?

„Máme poměrně slušný výběr útočníků. Kdybych byl spravedlivý, musel bych po Zlíně postavit komplet novou jedenáctku. Ale v posledních zápasech jsem nebyl spokojený s naším „trojzubcem“. Nebyli jsme nebezpeční, takže jsme chtěli do ofenzivy hrábnout, aby tam přišla nová energie. A Puška byl jedním z těch, co ji přinesl. Matoušek i Drchal dali gól, tak na sebe zase vytvořili tlak. Puškáč podal dobrý výkon, ale chyběla tomu branka. Od útočníků potřebujeme práci v presinku a aby byli nebezpeční. Pak jde naše hra nahoru.“

Ďolíček dnes přivítal mistry z roku 1983, měl jste čas se na něco zeptat nebo si s někým popovídat?

„Chvíli jsem mluvil s trenérem Zadinou, ale neměl jsem moc času, protože byli na své akci. Je skvělé, že klub takovou akci udělal. My jsme mohli uctít to, co oni pro Bohemku odvedli. I to byl můj apel na hráče, abychom takovou slávu nezkazili. Jsem rád, že vypadají velmi zdravě, bylo vidět, že jsou bývalí sportovci. A přáli nám úspěch.“