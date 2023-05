Vrba myslí alespoň na baráž: Chybí body z venku, trápí nás koncovka...

Dostat pod sebe jednoho ze soků. Vyhnout se přímému pádu do druhé ligy. Jiné přikázání nemohou ctít fotbalisté Zlína, kteří sedí po základní části ligy na poslední figuře. Moc dobře to ví i Pavel Vrba, slovutný kouč, který přišel žlutomodré zachránit. Vyšší ambice by byly v tuto chvíli bláhové, vždyť ani v posledním kole nedokázal tým vyhrát na hřišti soupeře. V Mladé Boleslavi bral bod za remízu 1:1.

Patnáct výjezdů, ani jedno vítězství. Pravda, sedm remíz není k zahození, jenže po bodu to prostě nenaskakuje v takovém tempu jako při výhrách. Bilance Zlína na venkovních stadionech je tristní. V lize nikdo nebyl horší - i proto je mančaft poslední, tudíž hlavní adept na pád o patro níž.

V nadstavbě přitom bude muset v této disciplíně zabrat. Doma se představí pouze dvakrát, přivítá Jablonec a Baník. Vedle toho ho čekají cesty do Pardubic, Teplic a Brna. Los nevypadá zrovna přívětivě.

„Jsme poslední, takže bychom se rádi dostali aspoň do baráže, to je realita. Čím výš, tím by to bylo lepší,“ pronesl Pavel Vrba po plichtě v Mladé Boleslavi.

Připomeňme fakta. Poslední celek se přímo sesune do druhé ligy, nahradí ho vítěz druhé nejvyšší soutěže. V současnosti vede její tabulku Karviná, asi hlavní adept na postup. Čtrnáctý a patnáctý si zahraje „pohárový“ střet na dvě utkání s druhým a třetím v pořadí. Aktuálně zabírají tyto pozice Líšeň s Vyškovem, ale myslí si na ně rozhodně i Příbram s Duklou Praha.

„Musíme hrát aktivně jako tady v Mladé Boleslavi. V posledních dvou domácích zápasech už to bylo z naší strany, jak bychom si představovali, ale zkrátka nám chybí body z venku,“ měl jasno Vrba, kudy vede cesta z průšvihu. „Už si ani nevzpomenu přesně, kde to bylo, v Liberci nebo Jablonci, vedli jsme 2:0 a skončilo to 2:2. Nebo v Brně, kde jsme vedli 1:0,“ rekapituloval nejbolestivější ztráty.

První případ se udál v Jablonci, Zlínští opravdu vedli 2:0, ale pak šíleně chyboval dnes už odstavený Martin Fillo a domácí v poslední půlhodině srovnali. Pro hosty to byl nakonec dobrý výsledek. V Brně zase sebral tříbodový triumf Vrbovcům tři minuty před koncem superkanonýr Jakub Řezníček.

„Herní plán moc měnit nebudeme. Hlavně ve venkovních zápasech nás trápí koncovka. Když nezískáváte body venku, tak vzniká ta propast,“ vykládal Vrba.

Ve skupině o záchranu se ji se svým týmem pokusí zasypat.

Program Zlína ve skupině o záchranu: 1. kolo sobota 6. května 2023 v 15.00 Zlín - Jablonec 2. kolo neděle 14. května 2023 v 15.00 Teplice - Zlín 3. kolo neděle 21. května 2023 v 18.00 Pardubice - Zlín 4. kolo středa 24. května 2023 v 19.00 Zlín - Ostrava 5. kolo neděle 28. května 2023 v 17.00 Brno - Zlín