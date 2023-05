Olayinka za Slavii už dohrál, po sezoně má i Masopust. Další dva v ohrožení

Slavia přišla před koncem sezony o dva důležité hráče. Peter Olayinka a Lukáš Masopust se zranili v posledním utkání základní části ligy proti Hradci Králové, pro oba to znamená konec sezony. „Ano, sezona pro ně skončila, ve finále poháru tudíž nebudou hrát. Plus ještě další dva hráči absolvovali v úterý magnetickou rezonanci, uvidíme, jak to bude vypadat,“ doplnil asistent kouče Jaroslav Köstl další zdravotní problémy ve Slavii, které by se měly mimo jiné týkat i Christose Zafeirise a Igoha Ogbua.