Okleštěná Plzeň. Pilař má po sezoně, nejistota u Buchy i dalších opor

Plzeň vstupuje do nadstavbové části proti Slovácku. Obhájce titulu prakticky ztratil šanci na zopakování ligového primátu, zbývá mu uhájit třetí místo před Bohemians a právě sobotním soupeřem. Do utkání půjde Viktoria značně okleštěná. Tři členové kádru jsou stoprocentně mimo hru a u tří dalších stále není jasné, zda se stihnou dát dohromady.

Oproti nedělnímu klání s Teplicemi (1:1) se Plzni vrací vykartovaný kapitán Lukáš Hejda. Naopak čtvrté napomenutí, které se letos přenáší i do nadstavby, vyřadilo stopera Václava Jemelku. V obranných řadách scházeli minulý týden kvůli zdravotním problémům ještě dvojice Luděk Pernica, Milan Havel, uprostřed pole Pavel Bucha, na krajích Václav Pilař a Jan Kopic. Celkem tedy šest důležitých hráčů.

„Na nejbližší utkán pravděpodobně nebude nikdo. Zranění k fotbalu patří, nakupilo se nám to, ale to nebyl důvod našeho neúspěchu. Absence jsme měli, ale to nic nemění na tom, že zbytek hráčů by si s takovým zápasem měl poradit,“ vyjádřil se k přibývajícím zraněním po remíze s Teplicemi trenér Michal Bílek.

Jaká je situace marodů o týden později na startu nadstavby? Stoper Luděk Pernica už má za sebou operaci kolene a své parťáky chodí povzbuzovat o berlích. Pauza se protáhne nejspíš na celý podzim, zástupce plzeňského kapitána čeká dlouhá rehabilitace.

Václav Pilař si poranil klíční kost při tvrdém souboji proti Zlínu, nedobrovolně střídal v 67. minutě. Naštěstí nemusel na operaci, léčba ale zabere několik týdnů. Zhruba tři týdny bude ještě nosit speciální krunýř, pak začne tělo pomalu rozhýbávat tak, aby se nachystal na začátek letní přípravy. V nadstavbě už do zápasů nezasáhne a stejně jako pro Pernicu pro něj sezona skončila.

Lépe než Pilař dopadl Pavel Bucha. Klíčový plzeňský středopolař si poranil rameno v zápase na Spartě (1:2) dohrál už po sedmi minutách. Schytal tvrdý úder od Laciho a v neděli proti Teplicím scházel. Léčba ale probíhá velmi dobře, podle informací iSport.cz a deníku Sport dokonce je možné, že proti Slovácku už se Bucha objeví v nominaci. Den před utkáním byla situace zcela otevřená.

Jan Kopic vynechal kvůli svalovým problémům tři utkání, naposledy nastoupil na Baníku (1:2). Zdravotní stav zkušeného křídelníka se také vyvíjí příznivě. Existuje ještě reálnější možnost než v případě Buchy, že v sobotu už bude nachystaný do akce.

Milan Havel odpadl stejně jako Kopic v zápase na Baníku, kde střídal už ve 33. minutě. Krajního obránce trápí problémy s lýtkem, zatím stále není jasné, kdy dostane od doktorů svolení k návratu na hřiště.

Zatímco Plzeň může dohrávat zápasy v nadstavbě relativně v klidu s devítibodovým polštářem na čtvrtou Bohemku, Slovácko na západě Čech potřebuje uspět.

„Všechny zápasy proti Plzni, Spartě nebo Slavii budou super. Samozřejmě, že motivace je proti těmto klubům větší. Proti naší špičce můžeme jen získat,“ prohlásil pro klubové stránky směrem k nadstavbě útočník Slovácka Ondřej Mihálik, který ještě v létě působil na západě Čech. „Plzeň sice vypadla z boje o titul, ale pořád je to špičkové české mužstvo. Chceme soupeře pozlobit, vysoko presovat,“ dodal asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Domácí Viktoria si co nejdřív hodlá zajistit alespoň bronzovou příčku. „Chceme posbírat co nejvíc bodů, minimálně udržet naši současnou pozici a odvděčit se fanouškům za podporu v celé sezoně. Čím dřív body nahrajeme, tím tu jistotu budeme mít a uvidíme, co se bude dít před námi,“ prohlásil pro klubové stránky před sobotním výkopem plzeňský asistent Pavel Horváth.