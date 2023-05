České Budějovice si výhrou nad Pardubicemi zajistily záchranu, posunuly se do nadstavbové prostřední skupiny • ČTK / Václav Pancer

Fotbalisté Českých Budějovic si v posledním kole FORTUNA:LIGY odškrtli významný cíl - zachránit nejvyšší soutěž. Po výhře nad Pardubicemi pronikli do prostřední skupiny, v níž na úvod o co nejlepší umístění zabojují s Libercem. Jihočeši začínají na domácím stadionu. Jaký výsledek uhrají do odvety? ONLINE přenos a VIDEA klíčových momentů sledujte na webu iSport.cz. Výkop je v 15:00.