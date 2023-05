Kuchta vs. Ogbu: další řežba, sparťan zatím bez gólu. Expert nabízí varianty

Sestava Slavie, to je v případě Jindřicha Trpišovského vždy tak trochu loterie. U Sparty to v kontextu dvou předešlých derby platí snad dvojnásob. Jednu jistotu ale finální střet „S“ má. Jan Kuchta s Igohem Ogbuem si dají třetí kolo společného valčíku. Letenský útočník v něm bude hledat účinný recept na obránce z Edenu. „Musí měnit prostor a hlavně dostávat kvalitní přihrávky,“ míní zkušený trenér Miroslav Jirkal.

Tomáš Čvančara má pro svalové zranění po sezoně, Lukáš Haraslín se aktuálně pere spíš sám se sebou a výrazným poklesem formy. Z útočného tria Sparty, které napříč jarem děsilo celou ligu, tak v jakémsi komfortu zůstal pouze Jan Kuchta.

Jakmile ale nastává čas derby, i tahle teze padá. Reprezentační střelec zatím marně hledá způsob, jak se zbavit svého nového stínu. Igoh Ogbu, zimní posila Slavie, si vzal Kuchtu do parády v obou jarních derby. A zatím mu nepovolil jediný gól.

„Zatím to v obou zápasech byly krásné souboje. A v tom posledním pohárovém Ogbu patřil k nejlepším hráčům utkání,“ připomíná Jirkal.

Ano, ve finále MOL Cupu šel tenhle minisouboj na jednu branku. Kuchta se snažil, s vyšším a silnějším soupeřem se pral statečně, několik balonů dokázal podržet. Sparta z toho ale nevytěžila vůbec nic, sám chlapík s devítkou na zádech se do koncovky pořádně nedostal.

Co tedy z pohledu Sparty s tím?

„Kuchta by si měl hledat prostor dál od Ogbua, třeba se nalepit na druhého stopera,“ nabízí jednu z variant Jirkal.

Ogbu: superrychlé monstrum pro TOP 5 ligu. Proč o něj Slavia tak stála? Video se připravuje ...

Potíž této teze nicméně vězí v tom, že slávistický stoper může svého soupeře snadno následovat. Osobní obrany jsou v současném fotbale už spíš výjimkou, ale když se to jeví jako účinná zbraň, proč jí nevyužít…

Sparta a Kuchta na to budou muset jinak. Alfou a omegou je, aby Letenští nesklouzli ke způsobu hry právě z pohárového finále, kdy do stojícího Kuchty (s Ogbuem na zádech, samozřejmě) hráli jeden balon za druhým. V takovém případě letí naděje na úspěch strmě dolů.

Rudí potřebují tuhle dvojku rozhýbat. V prvním jarním derby se to Spartě povedlo a Kuchta byl mnohem víc cítit. V úvodním dějství neproměnil velkou šanci, po změně stran pak na Ogbua vyzrál hned dvakrát.

Nejprve si od něj odskočil na vlastní půlce a patou vyslal do stoprocentní příležitosti Haraslína, následně se Nigerijci ztratil v šestnáctce a jeho téměř gólovou hlavičku odpružil až Ondřej Kolář.

„Oproti poslednímu derby musí Kuchta především zlepšit pohyb, ten je proti obraně Slavie stěžejní. Je šikovný v nábězích za obranu, zvládne si odskočit, dovede být velmi nebezpečný. Ale musí měnit prostor a dostávat kvalitní přihrávky,“ upozornil Jirkal.

Takhle by to skutečně mohlo jít. Ruku k dílu ale musí přiložit i parťáci. Třeba prozřením, že ne do všech přechodových fázi musí být produktivní útočník nutně zapojen. Kuchtovo místo je primárně v šestnáctce soupeře, tam dokáže vyzrát i na soupeře Ogbuova kalibru.

Při šavlovačkách někde kolem poloviny hřiště má jen minimální šanci na úspěch a z toho plynoucí prospěch pro celou Spartu.

ANO – Rychlá souhra

Foto repro O2TV Sport

Jednou z mnoha předností Jana Kuchty je jeho neustálý a neúnavný pohyb, díky tomu je schopen se zapojovat i do přípravných kombinací, nebo do rozvíjení útoků. Pokud bude mít dobrou nabídku svých spoluhráčů, mohou přes něj jít ofenzivní akce na jeden dotek, jako v tomto případě, kdy Kuchta využil zmatku v obraně Slavie a poslal do šance Lukáše Haraslína. Igoh Ogbu na jeho pohyb logicky reagoval o něco později, byl v nevýhodě, navíc souboj komplikoval Aiham Ousou, jenž se snažil Kuchtu zdvojit.

NE – Balony do statického souboje

Jan Kuchta vs. Igoh Ogbu • Foto repro O2TV Sport

Jakmile bude stát Jan Kuchta zády k soupeřově bráně a na ně se mu nalepí obrovitý Igoh Ogbu, může se jít klouzat. Hlavičkové souboje, ale i ty na zemi, pokud jde o statické pozice, jsou doménou afrického stopera, který je v těchto duelech nesmírně silný a má v nich vysokou úspěšnost. Balon buď přímo vyhraje, nebo umí vytlačit útočníka hlouběji do pole z nebezpečné zóny, jako v tomto případě. Je pravděpodobné, že právě takové momenty bude Ogbu vyhledávat, zatímco Kuchta se jich potřebuje vyvarovat.