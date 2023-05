Zlomený Hejda: Celé jaro je ostuda. Slzy kvůli Bílkovi, super frajer…

Jak se vyrovnat s další prohrou?

„Kde začít… Vstup do zápasu byl z naší strany katastrofa. Před zápasem si můžeme říkat a malovat, co chceme, ale když dostaneme klasický jarní plzeňský gól… Ani tohle by nás nemělo položit, měli jsme na to nějakých 88 minut, abychom zápas otočili. Jenže dalších patnáct se kopeme za uši, nedáme si balon do nohy. Od nás je tohle největší tragédie, za mě jsem se chtěl doma rozloučit s trenérem úplně jinak Tohle si nezasloužil.“

Jste na jaře psychicky rozložení?

„Nevím, co se s námi děje. Nechtěl jsem tohle slovo vytahovat. Ale celé jaro je z naší strany ostuda. Těžko se mi to hodnotí, ale co dostáváme za góly… Jak jsem říkal - pořád jsme měli dost času se z toho vyhrabat, jenže nejsme schopní vymyslet kloudnou akci. Když už se dostaneme do soupeřova vápna, nedokážeme dát gól. Ani z vyložených šancí, to vystihuje celé naše jaro.“

Těšíte se, až prokleté jaro skončí?

„Teď to jde těžko házet za hlavu, zvlášť celé jaro nebo posledních pět zápasů. Od nás je to tragédie, vyžíráme si to do dna. Nebudu říkat, že už nevyhlížíme konec, abychom se z toho vyhrabali. Musíme začít od nuly a budovat něco nového.“

Plzeň - Bohemians: Staňkův šílený zkrat, nahrál Hálovi na gól do prázdné. 0:1 Video se připravuje ...

Jak berete třetí příčku v lize po takovém závěru?

„Vyhlašoval se tady útok na titul, ale teď to zní až trapně. Tím jak jsme to měli rozehrané (Plzeň po podzimu vedla o dva body před Slavií a o sedm před Spartou), je to obrovské zklamání. Třetí místo pro Plzeň není tragédie, ale to, jak jsme k tomu došli… Za nás je takové jaro ostudné. Za jiných okolností bychom třetí místo brali, kvalifikaci o poháry, všechno. Ale tím, jak jsme to měli rozjeté, je to veliké zklamání.“

Proč vám jaro tak nevyšlo?

„Příprava proběhla velice dobře. Kdybych věděl, co se s námi stalo, uděláme něco jinak. Po zápase s Hradcem (na úvod jara Plzeň prohrála 1:2) jsme se dostali zbytečně pod tlak, nebyli jsme schopní se z toho vyhrabat. Všechny naše zápasy vypadaly téměř stejně. Trápí nás vlastní góly, smolné góly. Ale vymlouvat se tady na smůlu nebudu, když dostaneme takových gólů třeba devět. Další věc je naše nemohoucnost vepředu. Ale proč to tak bylo, nedokážu úplně říct.“

Na Slavii jste kvůli zranění střídal, kdy jste se rozhodl jít do zápasu proti Bohemians?

„Věděl jsem co je to za zápas, šlo o domácí rozlučku s trenérem. Nebylo co vymýšlet. Mám monokl, roztržené obočí, ale chtěl jsem do zápasu za každou cenu. Mrzí mě, že jsme se rozloučili takhle.“

Co ve vás zanechá éra pod Michalem Bílkem?

„Nechal tady za sebou neskutečnou stopu. Rok 2022 byl fenomenální. Bavili jsme se o tom nedávno s klukama, že asi nikdy jsem nezažil, že by za trenérem v Plzni takhle šla kabina a měla ho ráda. Z toho pohledu to byl super trenér, super frajer. Mrzí mě, že jsme se nerozloučili lépe, tohle si nezasloužil.“