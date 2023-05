Bílkovo loučení: Vyloženě mě se**, že to končí takhle. Trénovat teď nebudu

V Doosan Areně prožil jedny z nejlepších sportovních okamžiků života. Před rokem oslavil Michal Bílek s Plzní titul, v létě s týmem prošel do Ligy mistrů. Angažmá na západě Čech ale završil hořkým zklamáním. Úterní prohra s Bohemians (0:2) znamená smutné loučení s kapitolou ve Viktorii. „Vyžíráme si to do dna,“ prohlásil zkušený kouč, který po utkání nastínil i svou vlastní budoucnost.

Kde hledat příčiny další prohry?

„Vstoupili jsme do zápasu velmi špatně. Po vlastní chybě jsme dostali gól, těžko se dostávali do lepší kombinace. Nebyli jsme tak důrazní, jako soupeř. Prohrávali jsme osobní souboje, neměli druhé míče, v tom byla Bohemka lepší. Vypracovali jsme si zajímavé střelecké situace, ale branku opět nedali. Naopak jsme podruhé inkasovali a pak to bylo těžké otáčet. Nějaké situace tam z naší strany byly, ale Bohemka si to pohlídala. Hrála chytře, jednoduše, její útočníci vepředu přidrželi balony. Do velké kombinace jsme se nedostali, Bohemku navíc podržel brankář. Proto je výsledek takový, jaký je.“

Mrzí vás prohra o to víc, že hráči chtěli ve vašem posledním domácím zápase v Plzni vyhrát především kvůli vám?

„Pocity ze zápasu jsou rozporuplné. Výsledek je špatný, hra měla být z naší strany podstatně lepší. Fanoušci se rozloučili se mnou výborně, za to bych jim chtěl poděkovat. Celé dva roky mi vyjadřovali podporu, to bylo velmi příjemné. Bohužel jsme zápas chtěli zvládnout lépe. Já to nechtěl kvůli sobě, ale kvůli hráčům. Víme, že se nám na jaře výsledkově nedaří, fanouškům jsme moc radosti nedali. Mrzí mě to moc. V šatně jsme se bavili o tom, že jde o poslední zápas doma a je třeba ho vyhrát. Bohužel se nám to znovu nepodařilo.“

Kapitán Hejda vás za celý tým hodně chválil. Těší vás podpora kabiny?

„Prožil jsem v Plzni dva roky, z toho rok a půl byl naprosto famózní. Vyhráli jsme ligu, zahráli si Ligu mistrů, vyhráli podzimní část ligy. Jak jsem říkal – rok a půl byl naprosto výjimečný, ale jarní část přinesla úplný opak. Vyžíráme si to až do dna, nemáme výsledky.“

Jak se za obdobím v Plzni ohlédnete?

„Na angažmá v Plzni budu vždycky vzpomínat dobře. Chci poděkovat vedení, že mi dali příležitost, celému realizačnímu týmu, masérům, doktorům, fyzioterapeutům. Také fanouškům za vynikající podporu i v době, kdy se nám nedařilo. Samozřejmě děkuji i hráčům. Mám z Plzně spousty zážitků. Bohužel poslední půlrok byl velmi špatný. Mrzí mě, že odcházím v době, kdy se takhle nedaří.“

Už přemýšlíte o tom, kam nasměrujete další kroky?

„Určitě hned od léta trénovat nebudu. Všechno si musím urovnat v hlavě, jak a jestli vůbec se má trenérská kariéra bude někam dál vyvíjet. Teď končím v Plzni po dvou letech vynikajícího angažmá.“

Kde hledat příčiny špatného jara?

„To je těžké, důvodů může být víc. Po měsíční pauze jsme šli do zimní přípravy, měli spousty zraněných hráčů, kteří neabsolvovali celou přípravu. Do soutěže jsme nevstoupili dobře, prohráli jsme s Hradcem (1:2). Pak přišly další zápasy, kde jsme byli lepší, ale dostávali jsme hloupé góly, to se nás drželo až do konce jara.“

Neměl váš konec v Plzni přijít dřív po první prohře s Bohemians, po níž jste nabídl vedení svou rezignaci?

„O tom je teď zbytečné přemýšlet. Dostal jsem důvěru, ale od minulého zápasu s Bohemians (1:2) žádný obrat nepřišel. Věřil jsem, že jsme schopni to nastartovat a mít výsledky, ale bohužel. Z krize jsme se nevyhrabali, drží se nás to až do konce. Štve mě to hlavně kvůli všem v klubu. Znovu opakuji - angažmá to bylo velmi přínosné, budu na něj vzpomínat pozitivně, mám mraky zážitků. Vyloženě mě s..e, že to končí takhle.“