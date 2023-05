„Kvaradona“, tvář Gruzie. Lidé ho milují, říká Vakho. Proč není v repre?

Jste o sedm let starší než Kviča Kvaratšelija. Znáte se osobně?

„Když jsem hrál naposledy v gruzínské lize, Kviča v ní nebyl. Pak jsem odešel do zahraničí a on přišel. Takže jsme se minuli a osobně se neznáme. Ale hrozně oceňuju, co udělal pro naši zemi. Lidé v cizině se o ní dozvěděli, v hledišti na stadionech jsou vlajky s jeho podobiznou. Momentálně je určitě největším hrdinou Gruzie, lidé ho milují. Hraje za Neapol, kde působil slavný Maradona a ve své debutové sezoně měl skvělá čísla. Dával góly, přihrával na ně a hlavně s týmem vyhrál Serii A. Je osobnost.“

Nebyl jste šokován, jak vyletěl. Před rokem ho skoro nikdo neznal.

„Vrátil se z Ruska a hrál v Batumi. (úsměv) Ale všechno si zasloužil. Pokud jste viděli nějaké highlighty z ruské ligy, už tehdy byl skvělý. Styl, kterým se prezentuje v Neapoli, je stejný, jakým hrál v Rusku. Jeho manažer říkal, že byl kritizovaný za to, že tam zůstává dlouho. Ale on věděl, co dělá. Vztahy mezi Ruskem a Gruzií nejsou dobré, takže se loni vrátil a odehrál půl sezony za Dinamo Batumi. (11 zápasů, 8 gólů) Pak přestoupil do Neapole.“

Velká věc, co?

„To ano, ale nebyl prvním Gruzíncem v Serii A. Za AC Milán hrával Kacha Kaladze, dvakrát vyhrál Ligu mistrů. Někteří lidé v Itálii už předtím věděli, že Gruzie existuje. Hodně lidí říká, že je překvapilo, jak Kviča hraje. Ale on v nohách prostě něco má. (úsměv) Samozřejmě je za tím hodně práce, on miluje fotbal. Musel v kariéře překonat hodně překážek. Je důležité, že všude ukazuje, jak má rád svou zemi a jakým způsobem ji reprezentuje v cizině.“

Roste u vás druhý Kvaratšelija?

„Těžko říct. Vyhrát Serii A je opravdu velký úspěch. Nastupuje nová hráčská generace a já doufám, že je v ní i nějaký nový Kviča.“

Sledoval jste speciálně Neapol?

„Jasně. Dám příklad. Ve stejnou dobu hráli v Lize mistrů Real Madrid a Neapol. Já jsem samozřejmě sledoval Neapol. Pamatuji si první zápas Kviči v té soutěži proti Liverpoolu. Dívali jsme se na něj společně s manželkou. Hned měl asistenci a hrál velmi dobře. Byl jsem na něj opravdu hrdý. Hlavně v Neapoli o něm natočili několik dokumentů, v nichž představoval i Gruzii. Když dneska přijedete do města a řeknete, že jste z Gruzie, budou vás tam všichni milovat. Samozřejmě v první řadě kvůli Kvičovi.“

V červnu se ve vaší zemi uskuteční finálový turnaj EURO U-21, tedy kategorie, do níž Kvaratšelija pořád spadá. Je možné, že bude v nominaci?

„Je otázka, jestli spíš nepůjde hrát za áčko, které taky čekají důležité kvalifikační zápasy. (na Kypru a ve Skotsku) Potřebují ho oba týmy. Nevím, jak to dopadne. Willy Sagnol (trenér gruzínského áčka) říká, že je pro něj Kviča důležitý hráč. Máme další talentované mladé hráče, kteří už patří do kádru seniorského mužstva, ale někteří budou uvolněni pro turnaj U-21.“

Vy jste odehrál za áčko celkem pět utkání, to poslední už před sedmi lety. Proč jste vypadl z elitního výběru?

„Naposledy jsem hrál za trenéra Vladimíra Weisse. Ten mi vždycky zavolal, zeptal se, jak se cítím, jak se mi daří. Jsem mu dodneška vděčný. Nedokážu říct, proč už mě později nepovolali. I já si tuhle otázku pokládám. Vždy jsem připravený reprezentovat svou zemi a odevzdat pro ni maximum. Kdykoliv. Je to jiný pocit, jiný druh motivace. Dál čekám na svou šanci. Nikdy se nevzdávám! Když jsem přestoupil na Slovensko, v Trnavě jsem odehrál skoro všechno v základní sestavě. To samé pak ve Zlíně. Když nejsem zraněný, hraju. Mám zkušenosti, zápasovou praxi. Fakt nevím, proč nemám v reprezentaci místo. Hrát za národní tým byl vždycky můj sen. Tohle mají podle mě stejné na začátku kariéry všichni hráči.“

Ve Zlíně vám za pár týdnů končí smlouva. Co bude dál?

„Teď nad tím nepřemýšlím. Prioritou je zachránit ligu. Nic jiného v hlavě nemám. Ve Zlíně jsem čtyři roky, což je na zahraničí docela dlouhá doba. Narodily se nám tady obě děti. Je to můj druhý domov. Určitě je možnost, že v klubu dál zůstanu. Cítím tu podporu ze všech stran. I od fanoušků.“