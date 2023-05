Vácha: Stramaccioni chtěl brát, Priske dává. Je za něj rád i Trpišovský

Patří do party sparťanských hráčů, kteří získali pod trenérem Vítězslavem Lavičkou titul před devíti lety a pak až do téhle sezony sledovali, jak se s pohárem pro mistry fotí jiní. Zažil první, neúspěšný pokus o internacionální proměnu pod velením Andrey Stramaccioniho. A zblízka sledoval i to, jak se povedl druhý Brianu Priskemu. Čtyřiatřicetiletý záložník Lukáš Vácha, stále ještě hráč, ale fakticky mentor druholigového sparťanského béčka, může dobře všechny etapy srovnat. „S Víťou Lavičkou ho pojí obrovská lidskost,“ říká o dánském kouči ve videomagazínu LIGOVÝ INSIDER. „Stramaccioni chtěl být na výsluní a spíš brát než dávat. Brian se chová jinak, a proto za ním lidé okolo něj tak pevně stojí,“ dodává.