Katastrofa, říká Švancara o sestupu. Zklamal ho Hašek, zastal se majitele

Za katastrofu označil přímý sestup fotbalistů Brna do druhé ligy bývalý hráč klubu Petr Švancara. Řekl to v rozhovoru s ČTK. Zbrojovka opustila elitu po jediné sezoně po domácí bezbrankové remíze se Zlínem v přímém souboji o udržení v nejvyšší soutěži. Jednou z hlavních příčin bylo podle Švancary to, že po dubnovém příchodu trenéra Martina Haška se mužstvo vůbec nikam neposunulo a vyhrálo jediný z devíti zápasů pod jeho vedením. Fotbalový bavič se zastal majitele klubu Václava Bartoňka, jehož fanoušci po utkání vyzvali k rezignaci.

„Samozřejmě, že je mi smutno, po tak rozehrané sezoně zažívám zase sestup svého klubu do druhé ligy,“ řekl pětačtyřicetiletý Švancara po duelu závěrečného pátého kola nadstavbové skupiny o záchranu.

Po podzimních 16 kolech mělo Brno náskok 10 bodů na tehdy poslední Pardubice. Na jaře však přišel velký výkonnostní a s ním i bodový pád, který nezastavila ani výměna trenéra Richarda Dostálka za Haška. „Nejvíc jsem zklamán, že po výměně trenéra se nic nestalo, tým se nikam neposunul. Nezajímá mě, že podle něj jsme hráli dobře tam a tam, podstatný je výsledek a fakta. Nečekal jsme, že budeme poslední, to je pro mě katastrofa,“ uvedl bývalý útočník Slavie, Žižkova, Slovácka či Příbrami.

Myslí si, že Zbrojovku čeká náročná cesta zpět do nejvyšší soutěže. „Nezatracuju nikoho, musíme nachystat mančaft a zase ho vrátit zpět do ligy. Nechci kopat do svého milovaného klubu, ať si sezonu vyhodnotí hlavně sportovní úsek. Můžu si o něm myslet svoje, teď bude každý chytrý. Já bych nějaké věci řešil jinak, asi bych angažoval nějaké jiné lidi. Beru ale, že ve Zbrojovce to dělali jinak, je to jejich právo,“ uvedl Švancara.

Brno - Zlín: Zbrojovka padá do druhé ligy, fans na trávníku skandují na majitele Bartoňka Video se připravuje ...

Už několik kol před koncem se vlna nevole v Brně snášela hlavně na majitele klubu Václava Bartoňka. „Chápu, že fanoušci jsou naštvaní na majitele klubu. Ale on je člověk, který do toho dává své peníze. Musíme se také zamyslet nad tím, kde by Zbrojovka byla, nebýt jeho a jeho investic. Najdou se ti, co řeknou, že to měl prodat. Ale je otázka komu. Měl jsem informace a byl jsem zainteresován v otázkách možného odkupu. Co mám zprávy, tak informace o koupi nebyly tak žhavé, aby někdo Zbrojovku koupil,“ prohlásil Švancara.

Na fungování Zbrojovky se dívá v širších souvislostech. „Je to ostuda města Brna, kde hrajeme a jak se vyvíjejí otázky kolem stadionu. S ním je potřeba pomoct, stejně tak i klubu. Když vidím, jaké dotace dostávají na mládež v jiných městech, je mi smutno. Nechci to rozebírat,“ podotkl autor 59 ligových tref v 309 zápasech.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Berkovec – Hrabina, F. Souček (86. Divíšek), Endl, Hlavica (63. Nečas) – Hladík, Fousek (66. Ševčík), Texl, Falta – Alli – Řezníček (C). Hosté: Dostál – Reiter (90. Bartošák), Didiba, Simerský (C), Kolář – R. Hrubý, Janetzký – Vukadinović (68. Čanturišvili), Slončík (68. Y. Dramé), Fantiš (77. Silný) – Balaj (90. Kovinić). Náhradníci Domácí: Hrubý, Šiman, Tijani, Matejov, Granečný, Divíšek, Koželuh, Blecha, Nečas, Ševčík Hosté: Rakovan, Bartošák, Dramé, Jeřábek, Kovinić, Čanturišvili, Silný Karty Hosté: Dostál Rozhodčí Berka – Vlček, Váňa Stadion ADAX INVEST Arena, Brno Návštěva 7528 diváků