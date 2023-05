Kuzmanovič: Plavšič je frajer, bez něj nemáme záložní plán. Chybí kvalita

Na podzim nasbíral 3+7, na jaře 0+0. A v posledních dvou měsících už byl Nemanja Kuzmanovič v Baníku pouze náhradníkem. Přestože měl kouč Pavel Hapal personální problémy ve středu pole, zkušený univerzál poprvé za čtyři a půl roku v Ostravě na delší dobu vypadl ze základní sestavy, aniž by za to mohly zdravotní trable. „Od druhého nebo třetího jarního kola jsem byl stoprocentně nachystaný,“ vyprávěl 34letý Srb zklamaně po prohře 2:4 s Pardubicemi.

Začněme právě hodnocením posledního zápasu, který jste začali skvěle. Vedli jste ve 26. sekundě 1:0.

„Málokdy se to takhle sejde, že dáte gól v první minutě po soupeřově chybě. Vedení mělo být naší výhodou, mohli jsme se uklidnit, kontrolovat zápas, na soupeře si třeba počkat, podržet míč, víc si věřit.“

Jenže se stal opak...

„Pardubice nás přehrávaly, i když jsme měli dvě tři šance, které jsme mohli dohrát a zvýšit na 2:0. Pak by to třeba skončilo jinak, ale je třeba se zamyslet, proč tady Pardubice šedesát až sedmdesát minut dominují. A to jim chyběli asi tři nejlepší hráči... Já vím, že každý z našeho kádru chce hrát, ale přístup na hřišti musí vypadat jinak. Prostě ten zápas asi nastínil celou sezonu nebo jaro, kde až na pár dobrých zápasů jako se Slováckem a Plzní, díky kterým se liga zachránila, to nebylo dobré. Neměli bychom v této skupině být, ale když si vezmeme zápas s Pardubicemi, které jsou třetí od konce a dominovaly tu, tak jsme tady asi zaslouženě.“

Hosté orámovali skóre na konci prvního poločasu a začátku druhého.

„Před koncem poločasu nás soupeř zatlačil a vypadalo to, že gól je otázkou času. Bohužel jsme ho dostali v poslední minutě, což byla jejich psychická výhoda. Já se šel rozcvičovat, takže jsem ty góly skoro ani neviděl. Za mě je to ostudné. Dva góly po nástupu do druhé půle nemůžeme dostat, i kdybychom hráli proti Manchesteru City.“

Co změnit, aby příští sezona byla lepší?

„To asi není otázka pro mě, v klubu je dost kompetentních lidí, kteří by to měli zhodnotit. Jestli je chyba jen v kádru, nebo jinde… To není má práce. Za sebe ale můžu říct, že to mělo vypadat úplně jinak.“

Fajn, ale váš pocit? Co chybělo nejvíc?

„Možná kvalita. Když to pak porovnáme se soupeři, kteří tady hrají, tak jednoznačně kvalita.“

A domácí prostředí, které vlastně až na fanoušky ani domácím nebylo. Těch proher...

„Samozřejmě. Můžeme se bavit o čemkoliv, ale já jsem tady pět let a doma jsme nikdy tolik zápasů neztratili. Také nad tím bychom se měli zamyslet. Ale nechci to hodnotit, nepřísluší mi to. Ať to vyhodnotí někdo jiný.“

Co vaše osobní výkony? Při rozhovoru v Kataru jsme se bavili o famózním podzimu z pohledu čísel, ale přišlo slabé jaro. I kvůli zdravotním problémům? Nebo ne?

„Podzim jsem měl dobrý herně i statisticky, co se týče čísel, ale o tom už se bavit nechci, protože jsme stejně nebyli v tabulce tam, kde jsme chtěli. Pak jsem měl trochu zdravotní trable, operovaný meniskus, ale přípravu v Turecku jsem stihl a ve Zlíně jsem šel od začátku. Ale to už je dávno. Mluvili jsme i s trenérem, jestli je lepší jít od začátku, nebo na konci, ale potom už jsem se nedostal do rytmu. Ve finále jsem pak nehrál dva tři zápasy za sebou v základu a většinou jen střídal. Koleno přitom každým týdnem vypadalo lépe, vůbec mě netrápilo. Od druhého nebo třetího zápasu jsem byl stoprocentně nachystaný. A to platí do dnešního dne.“

Vzhledem k personálnímu nedostatku středopolařů však působilo zvláštně, když jste seděl na lavičce a na pozicích osmiček hrávali křídelníci.

„Já také nejsem klasický střední záložník. Hrajeme 4-1-4-1, což mi je blíž než křídelníkovi, ale je na trenérovi vyhodnotit, jakou má kdo aktuální formu. Nebo o kom si myslí, že jsou na tuto pozici lepší. Ve finále na mé pozici hrávali křídelníci a dokonce i útočníci...“

Byl jste jedním z důležitých článků, které sehrály roli u příchodu Srdjana Plavšiče do Baníku. Budete ho přemlouvat, aby si angažmá v Baníku prodloužil, nebo není vůbec šance?

„Sezonu mohu hodnotit tak, že jsem měl dobrý podzim a k tomu jsem pro klub udělal to, že jsem přivedl Srkiho. Měl jsem asi velký vliv, že přišel. Jsem za to rád a chtěl bych mu i v této nešťastné chvíli poděkovat. Bavili jsme se s kluky, že by měl být příkladem.“

V čem?

„Přišel ze Slavie, vím, jak se choval i ve Spartě, vím, jak dřel, i když na něj kašlali, když nehrál. Na tréninku byl vždy nejlepší. A to přenesl i tady do Baníku. Takový frajer přišel, i když by nemusel. Kdyby řekl, že přijde jen na zápas a skoro nebude trénovat, stejně by tu byl nejlepší. Přesto na každém tréninku dřel. Kdybyste se podívali na jakýkoli trénink – běžecký, herní i jiný – byli byste nadšení. Ještě jednou mu chci poděkovat a jsem rád, že jsem s ním mohl hrát.“

Nebyli jste na něm nicméně příliš závislí, což se ukázalo v posledních dvou utkáních?

„Víte co, roky předtím jsme hráli bez takhle výrazného hráče. Samozřejmě když máte takovou kvalitu, tak se jí přizpůsobíte. Víte, že když mu dáte míč na levou stranu do těžké situace, tak dokáže vyjet, přečíslit a udělat šanci. Pak si na to zvyknete. Prostě Srki odešel a nyní se ukázalo, že nemáme záložní plán. Spoléhali jsme na jeho individuální kvalitu, která jednoznačně převyšovala tento tým. Apeloval bych na kluky, kteří na něj mohli každý den koukat, že když budou makat, třeba se také někde dostanou. Je třeba si z něj vzít příklad.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 1. Mu. Tijani, 74. Mu. Tijani Hosté: 45. Darmovzal, 48. Krobot, 51. Darmovzal, 83. Lima Sestavy Domácí: M. Hrubý – Juroška, Bitri, Pojezný, Fleišman (C) – Holaň (85. Sanneh) – Jaroň (57. Svozil), Cadu (64. Mišković), Buchta (64. Kuzmanović), Šehić (57. Smékal) – Mu. Tijani. Hosté: Markovič – Icha, Hranáč, Vlček (70. Koukola), Helešic – Vacek (C) – Sychra (77. Lima), Tischler, Darmovzal (60. Janošek), Pikul (60. Hlavatý) – Krobot (70. Huf). Náhradníci Domácí: Letáček, Měkota, Sanneh, Svozil, Frydrych, Mišković, Kuzmanović, Smékal Hosté: Budinský, Koukola, Hlavatý, Huf, Lima, Janošek Karty Domácí: Buchta, Holaň Hosté: Vlček, Janošek Rozhodčí Krejsa – Slavíček, Pochylý, VAR: Nehasil Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 5605 diváků