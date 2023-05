Folprecht: Brno je zklamání, nejen pro mě. Srbská? Vyloženě hnusný stadion

Nahoru. A ponor. Opět. Cyklus, který se v případě Zbrojovky v posledních letech nebývale opakuje. Další sezonu opět rozehraje o patro níž, tedy ve druhé lize. Dobře známé prostředí. „Asi to není zklamání jen pro mě,“ líčil Zdeněk Folprecht v pořadu Česká ulička na O2 TV Sport. „Samozřejmě, můžeme se bavit o stadionu, který… je mi to líto, ale vyloženě hnusnej. Na to, že jde o druhé největší město v republice.“

Když Martin Hašek přebíral Zbrojovku, nacházela se mimo barážové příčky s pětibodovým náskokem na poslední Zlín. „A to vyhrál první domácí zápas proti Pardubicím,“ podotkl Folprecht. „Všechno vypadalo krásně.

Jenže… Nakonec z toho byl sestup. „Takže to úplně nemělo efekt,“ zhodnotil změnu na pozici trenéra, kdy odvolaného Richarda Dostálka nahradil právě Hašek.

Pod jeho vedením se Zbrojovka opět ponořila do druhé ligy. „Je to pro mě velké zklamání,“ neskrýval Folprecht. „Jako celkově je pro mě ten klub zklamání. Asi nejenom pro mě, protože takové město…“ By si zasloužilo víc.

Brno - Zlín: Nejvěrnější masochisti! Transparent fans Zbrojovky vůči vedení klubu Video se připravuje ...

„Samozřejmě, můžeme se bavit o stadionu, který… je mi to líto, ale vyloženě hnusnej. Na to, že jde o druhé největší město v republice.“

Přesto v posledních letech zažívá už třetí sestup za posledních šest sezon. „V nedávné době jsme viděli na týmech, které postoupily z druhé ligy, že se jich držel ten elán,“ poznamenal Folprecht. „Ať to byly Pardubice nebo Hradec Králové. Hned udělaly dobrý výsledek, ani nebojovaly o udržení.“

Brno naopak potvrdilo, že i po postupu se dá hned sestoupit. „Je mi to líto, protože to město má obrovský potenciál, ale je to tam složité,“ zmínil. „A to si vemte, kdyby neměli Kubu Řezníčka. Oni skončí poslední a mají druhého nejlepšího střelce ligy. Anomálie.“

Celý díl pořadu Česká ulička s Michalem Hrdličkou sledujte na O2 TV Sport ve čtvrtek od 10:30 a v pátek od 19:30.