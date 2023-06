Kováč: Začali jsme nervózně a měli štěstí. Chválil brankáře Markoviče

Nebylo to složitější, než jste si mysleli?

„Vypadalo to, jak to vypadalo. V prvním poločase jsme byli pořádně nervózní. Prali jsme se s terénem, měli dotyky navíc. Zápas jsme neměli pod kontrolou. Ve finální fázi jsme opět hráli strašně lehkomyslně. Měli jsme několikrát vystřelit, místo toho jsme situace přehrávali. Musím říct, že jsme měli i štěstí, soupeř dal za stavu 0:0 dvě tyčky. Byl to zápas o první brance. Kdyby ji dala Příbram… Skórovali jsme ale my, to rozhodlo.“

Vzhledem k vývoji vítězství 2:0 berete všema deseti?

„Samozřejmě jsme rádi, bylo to nervózní. Ve druhém poločase výborně zachytal Markovič, zneškodnil dvě šance. My jsme mohli přidat třetí gól, ale výhru 2:0 bereme s pokorou. Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli. I v odvetě musíme být obezřetní. Je to jen první krok.“

Ale extrémně důležitý. Odvetu hrajete v domácím prostředí.

„Ano, doma budeme silnější, v zádech s našimi úžasnými fanoušky. Věřím, že to dohrajeme. Budeme hrát na vítězství. Nemůžeme spekulovat, že nám k záchraně stačí prohrát o gól.“

V druhém poločase jste byli mnohem aktivnější. Co jste změnili?

„Chtěli jsme daleko víc otáčet hru, protože jsme viděli na domácích únavu. O půlce jsem klukům říkal, že si vůbec nevážíme příležitostí. V šancích se chováme velmi slabě, nejsme agresivní, máme strašně málo střel. Navíc jsme se dopouštěli spousty ztrát. Jakmile jsme začali otáčet hru, byli jsme mnohem nebezpečnější.“

Ukázal se rozdíl mezi první a druhou ligou?

„V intenzitě hry je určitě rozdíl. Nabádal jsem hráče, aby tempovali, hráli stále aktivně, ale dost nám to komplikovaly vlastní chyby.“

V Příbrami je velmi specifické prostředí. Jste rádi, že to máte za sebou?

„Jeli jsme sem s pokorou. Já jsem tady snad v životě nevyhrál. Snad jen jednou se Spartou 1:0. Hraje se tady hrozně těžko, Příbram nějakou kvalitu jednoznačně má, vepředu je nebezpečný Wágner. Nějak jsme se z toho vymotali, snad si s tím doma poradíme.“

Budete mít klidnější spaní?

„Od osmého kola, co jsme přišli k týmu, hrajeme o život. Je to náročné na psychiku. Potřebujeme to dohrát v neděli. Věřím, že to zvládneme. Čeká nás druhý krok, který nesmíme v žádném případě podcenit. Ani milimetr. Musíme pořád hrát náročně s dobrou defenzivou a organizací.“