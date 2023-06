Kauza Barák: v čem chybuje také Šilhavý a proč si dupnul právě teď

Neshody v reprezentaci? Jedním z důvodů, proč Antonín Barák vypadl z kádru národního týmu, má být také kritika vůči svým zkušeným spoluhráčům a aktuálně i soupeřům ve finále Konferenční ligy Vladimíru Coufalovi a Tomáši Součkovi. „Barák to měl takhle vždycky: co na srdci, to na jazyku. Není v tomhle ohledu jednoduchá povaha,“ říká na adresu produktivního záložníka Fiorentiny redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Podroužek v novém díle pořadu Podry & Vacíno. „V momentě, kdy Šilhavý viděl, že je tenhle problém potřeba řešit, tak to vyřešil nenominací. A troufám si tvrdit, že to tak vyřešil ve shodě s některými členy kádru,“ dodává Podroužek.