Wolfsburg chce po Černém i hvězdu Slavie: Skvěle sedí do klubové filozofie

Bundesligový Wolfsburg si vyhlédl další českou posilu. Podle magazínu Kicker má zájem o slávistického obránce Davida Juráska. Do osmého týmu uplynulého ročníku německé ligy už má namířeno záložník Václav Černý z Twente Enschede.

Wolfsburg hledá náhradu za dva levé obránce, kteří klub opustili. Jérome Roussillon odešel už v lednu do Unionu Berlín a Paulo Otávio minulý měsíc přestoupil do katarského Al Saddu.

Podle Kickeru, který informaci zveřejnil, Jurásek „perfektně sedí do klubové filozofie“ nákupu mladých hráčů, kteří se mohou dál rozvíjet.

Dvaadvacetiletý Jurásek, který se nyní chystá s reprezentací na sobotní utkání kvalifikace EURO 2024 na Faerských ostrovech, přišel do Slavie loni v únoru z Mladé Boleslavi. V nedávné anketě Sport Magazínu o nejlepšího fotbalistu FORTUNA:LIGY obsadil 1. místo. Pořadí TOP 20 čtěte ZDE>>>

V národním týmu debutoval Jurásek v březnu při vítězství 3:1 nad Polskem a nastoupil i v následném zápase v Moldavsku, který skončil bez branek. Podle Kickeru se o Juráska zajímají také rakouský mistr Salcburk a Sturm Štýrský Hradec.

Černý pomohl v neděli Twente Enschede k postupu z play off nizozemské nejvyšší soutěže do Konferenční ligy. Už předtím se podle médií domluvil s Wolfsburgem na smlouvě do roku 2027. Nyní se čeká na dohodu klubů.