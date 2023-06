Podroužek o Dynamu: Blbé výsledky nepodryjí důvěru. Jaká je jeho funkce?

Je to přestup, pro který v českém fotbale není precedens – z novináře přímo do nejvyššího sportovního úseku klubu. Jan Podroužek, jedna z hlavních osobností deníku Sport, odchází do vedení budějovického Dynama a postupně převezme kompetence sportovního ředitele. Co obnáší velká změna a jak se vůbec Podryho angažmá na jihu Čech urodilo? Jaké jsou představy o dalším fungování klubu, přestupové a personální politice i herní stránce?