Ševčík o Spartě i Haškově kritice: On potom změní názor. Krejčí už mi psal

Vsadil na cestu, kterou mu už před čtyřmi lety prorazil Ladislav Krejčí. Michal Ševčík vyměnil Zbrojovku za Spartu. Respektive druhou ligu za mistrovský tým, který už se připravuje na Evropu i obhajobu titulu. Dvacetiletý záložník v pondělí podpisem stvrdil příchod na Letnou a ve středu už dřel s novými parťáky na Strahově. Na hostování se nechystá, chce zůstat. „Věřím, že to bude klapat," řekl Ševčík na veřejném tréninku. Promluvil také o absenci na EURO hráčů do jedenadvaceti let.

Jaký byl první trénink ve Spartě?

„Super. Samozřejmě na začátek fyzický test, což je pro každého hráče nepříjemný. Ale pak taky herní věci. Takže to bylo dobrý."

Poznal jste, že úroveň je jiná než v Brně?

„Nebudu říkat, že v Brně byla špatná. Ale určitě je to jinde. Každý dotek si musím dát přesně tak, jak je potřeba. A pak už je to lepší."

V takzvaném jojo testu jste ve své skupině zůstal mezi posledními. Spokojenost?

„Supr to bylo. Než na to jdete, tak to není moc příjemný. Ale jak už se běží, tak to opadne a už je to fajn."

Na konci sezony jste ne vždy byl v sestavě Zbrojovky. Jak se teď cítíte?

„To, že jsem nebyl v sestavě, nebylo nějak tělesným limitem. Spíš, abych se nachystal líp hlavou. Ale fyzicky je to v pohodě."

Bývalý trenér Zbrojovky Martin Hašek do médií řekl, že nejste připravený na velký klub. Jaká byla a třeba i bude vaše reakce?

„Tak on změní názor potom."

Mluvil jste s ním o tom?

„Ne. A asi ani nebudu." (pousmál se)

Ševčík: „hajzlík“ i talent, co vás ohromí. Vycepují ho Priske s Rosickým? Video se připravuje ...

Jaké bylo loučení s Brnem, se kterým jste sestoupil?

„Smutný. V Brně mám pořád nějakou část rodiny a určitě se tam budu vracet za kamarády. Chtěl jsem tam jít na první ligu, teď půjdu i na druhou. Ale mrzí mě to."

Do Sparty jste přišel z Brna podobně jako Ladislav Krejčí, který je kapitánem týmu. Je pro vás inspirací?

„Je to pro mě taková spojka, že když něco bude potřeba, tak tady mám parťáka z Brna."

Už jste spolu mluvili?

„Jak vyšlo, že jsem přestoupil, tak mi psal, že když něco bude potřeba, mám se na něj obrátit. Ale známe se pět let z Brna, takže už jsme si psali."

Chcete se ve Spartě udržet do nové sezony?

„Samozřejmě bych se rád udržel. Udělám pro to všechno a věřím, že to bude klapat."

Co říkáte na to, jak rychle se vaše kariéra ubírá vzhůru?

„Je to splněný sen. Pár let zpátky jsem šel na hostování do Jihlavy, tak jsem z toho byl takový, že jsem nevěděl, co bude. Nebylo to zrovna nejlepší období. A uběhly tři roky a jsem ve Spartě."

Ale nemrzí vás, že nejste v nominaci na EURO U-21?

„Tak koho by to nemrzelo. Nebyl jsem úplně rád, byl jsem naštvanej. Naštěstí ta příležitost ještě bude další roky. Byl jsem zklamaný, ale beru to tak, jak to je. A aspoň tady ve Spartě jsem od začátku přípravy."

V Praze už máte bydlení zařízené?

„Všechno hotovo. Hlava jen na fotbal."

Máte za sebou i maturitu, kterou jste udělal v květnu. Jak náročné to bylo?

„Dalo se to zvládat. Maturoval jsem, když jsme měli zápas v Teplicích. Týden předtím jsem měl zdravotní problém, kdy jsem spadl na rameno, tak jsem toho využil. Učil jsem se týden v kuse, do toho trénoval, ale bylo to volnější. Nejtěžší byla určitě čeština. Knížky? To nebylo ono. Naštěstí jsem to zvládl a pak rovnou taxíkem do Teplic. Teď už mám hlavu jen na fotbal."