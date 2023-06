Plzeň frčí na plný plyn, nastřílela už 24 branek. Traoré tlačí na opory

Zastříleli si s chutí, druholigové Táborsko přejeli 8:2. Plzeňská Viktoria pod taktovkou Miroslava Koubka od prvních dnů přípravy frčí na plný plyn. Pod zkušeným trenérem si nedovolí nikdo cokoliv ošidit, i klíčoví hráči dobře vědí, že musí obhájit svůj flek. V duelu se slušně projevil i zkušený Ibrahim Traoré (34), zatím jediná letní posila ze Slavie. Právě on tlačí na obvyklé opory a může přinést do západočeské hry zajímavé prvky.

Ve slunném odpoledni na hřišti plzeňské Doubravky vlétl do utkání favorit ve velkém stylu. Na začátku přípravy samozřejmě o výsledky tolik nejde, nicméně vyhrát poločas 6:0 nad Táborskem z druhé ligy se samozřejmě hodnotí příjemně. Celkový výsledek 8:2, Viktoria ve třech duelech pod novým koučem Miroslavem Koubkem nastřílela už 24 branek.

„Odehráli jsme dobrý zápas, zastříleli si, dali jsme góly. Vytvořili jsme si situace, které jsme trénovali. Zápas splnil očekávání, jaké jsme od něj měli,“ hlásil spokojeně Marek Bakoš, když po závěrečném hvizdu hodnotil průběh duelu.

Na střídačce byl hodně slyšet, své si často řekl také Koubek. Zkušený bard hráče neustále popoháněl. „More, more,“ hecoval v angličtině Rafia Durosinmiho, když se během první půle šel občerstvit ke střídačce. Jakmile někdo slevil z pohybu, hned se od střídačky ozval.

„Je to jako každá jiná příprava. Samozřejmě máme těžké nohy, je to náročné. Ale už jsme se věnovali i taktickým věcem, myslím, že to bylo vidět. Nějaké změny v herních prvcích tam jsou, ale to patří do kabiny,“ líčil Milan Havel, který odehrál první poločas na levé straně obrany.

Na jednom ze zkušených plzeňských borců byly vidět Koubkovy taktické záměry. Na kraji hřiště se držel hodně nahoře, tlačil se do ofenzivy a za snahu byl odměněný dvěma góly. „Nějaké změny tam jsou, ale není to jen o krajních becích. Možná to vypadalo, že jsem hrál výš, ale to bylo i tím, že se nám dařilo držet balon. Soupeře jsme přitlačili, byl tam i takový taktický záměr,“ upřesnil Havel.

Plzeň si v utkání vyzkoušela dvě rozestavení – z klasického 4 – 2 – 3 – 1 přešla druhá jedenáctka po přestávce do systému 3 – 4 – 3. „Připravujeme se na různé varianty, chceme nás vidět i v jiných rozestaveních. Být silní na míči, to je náš úkol. Trénujeme to, cvičíme to, chceme, aby se nám to dařilo. Být na balonu je dobrá věc, můžete dávat góly, diktovat průběh zápasu,“ dodal Bakoš.

Druhý poločas odehrál i Ibrahim Traoré, zkušená posila ze Slavie. Předvedl velmi slušný výkon, prokázal klid na míči, přehled. Namotal se ke druhé inkasované brance, kdy ho zbytečnou přihrávkou dostal pod tlak Filip Čihák a Táborsko upravilo skóre na konečných 8:2.

„Cítili jsme deficit ve středové řadě, proto přišel. Je to zkušený hráč, který toho kopec odehrál. První týden měl těžší, nabíhací, v tomhle zápase ukázal, že je zajímavý typ a je třeba s ním počítat do ostrých zápasů,“ chválil Bakoš, jehož rmoutilo pouze Čihákovo zranění ruky, kvůli němuž musel během druhé půle střídat.

Traoré může přitlačit na Pavla Buchu s Lukášem Kalvachem, obvyklé muže ze středu plzeňské zálohy. Zejména prvně jmenovaný se po nevydařené sezoně potřebuje nastartovat, aby naplnil svůj velký potenciál. Vyloučený není ani jeho odchod do zahraničí v případě adekvátní nabídky, v zákulisí padají slova o možnostech z Řecka.

„Probíhá příprava, v tréninkovém procesu máme až 24 hráčů. Tým se vyvíjí, hledáme nejlepší možné alternativy. Případné odchody nebo příchody se ještě budou řešit za pochodu. Někteří už dostali šanci, někteří méně. V určitém bodě, ať už na soustředění, po něm, se o kádru rozhodneme. Přestupový termín je dlouhý,“ dodal Bakoš.