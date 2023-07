Plzeň na soustředění: chybí Modou i talent. Hledá se posila na jediný post

V úterý odpoledne se přesunuli na tradiční místo letních soustředění. Viktoria Plzeň odcestovala na herní kemp do rakouského Westendorfu. Trenér Miroslav Koubek má k dispozici kádr čítající 22 hráčů a 4 brankáře. Ve výpravě schází Modou Ndiaye (26) nebo talentovaný křídelník Pavel Hašek (18). Viktoria počítá s dvojicí Pavel Šulc a Robin Hranáč, kteří se k týmu připojili po mistrovství Evropy do 21 let. Soupiska se pomalu uzavírá, aktuálně vedení monitoruje trh na jediném postu.