Plzeň si zpestřila přípravu: na kolech v Rakousku, Koubek „hlídal“ s baterkou

PŘÍMO Z RAKOUSKA | V pondělí zametli v přípravě s Karlsruhe (3:0), o den později měli plzeňští fotbalisté na soustředění v Rakousku volnější program. V rámci regenerace podnikl celý tým dopolední výjezd na kolech z Westendorfu do nedalekého Kitzbühelu. Peloton uzavíral trenér Miroslav Koubek, jenž se stihl kochat přírodou na elektrokole.

Po půl desáté ráno se celý tým začal srocovat před hotelem Schermer. Tradičnímu místu, kde je plzeňská výprava ubytovaná během letního kempu v rakouském Westendorfu. V úterý nebyly na programu náročné tréninkové dávky, ale regenerační výjezd na kole.

Plzeňští trenéři vymysleli pro tým ve druhé půlce soustředění zajímavé zpestření. Místo práce na hřišti, kde v pondělí po brankách Ibrahima Traorého, Erika Jirky a Jhona Mosquery zvítězili 3:0 nad Karlsruhe, tentokrát nasedli na připravená horská kola.

V rámci regenerace dojeli po místní oblíbené cyklotrase z Westendorfu do nedalekého Kitzbühelu a zpátky. Dohromady lehce přes třicet kilometrů alpským podhůřím. V horkém, ale nádherném slunečném počasí proběhlo v rámci výjezdu i koupání v jezeře.

„Místo nějakého vyběhávání a cvičení, které se běžně po zápase dělají na hřišti, byla tentokrát zvolena tahle forma. Vyjezdit se na kole, regenerace, krátká koupel v jezeře. Bylo to příjemné,“ zhodnotil program úterního dopoledne trenér Miroslav Koubek.

V září oslaví 72. narozeniny, po jarní nemoci se ale cítí v plné formě. Výlet absolvoval společně s týmem. „Nedozvíte se nic senzačního. Na konci byl kondiční trenér a já, bylo domluvené, že to budeme takhle jistit zezadu,“ culil se Koubek. „Když na kole máte baterku, stačíte se i kochat přírodou. V sedmdesáti a plus už je to na baterku,“ dodal kouč, který mužstvo převzal po Michalu Bílkovi.

Od středy už mužstvo zase povalí naplno na krásně střiženém trávníku, v plánu jsou tréninkové jednotky dopoledne i odpoledne. Deník Sport a server iSport.cz bude dění v rakouském Westendorfu kolem plzeňského týmu až do páteční generálky proti Kodani přímo na místě pečlivě monitorovat.