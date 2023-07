Traoré exkluzivně: S Plzní chci titul. Odchod ze Slavie jsem řešil půl roku

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Uplynulo už deset let, co poprvé přistál na letišti v Praze. Ibrahim Traoré (34) i v závěrečné fázi kariéry hledá zajímavé výzvy. Po pěti sezonách ve Slavii kývl na nabídku Plzně, velkého konkurenta v boji o ligový titul. Na západ Čech ho přivedla jasná vize – získat pozici na hřišti a klubu pomáhat k dalším trofejím. „Hned jsem řekl OK,“ vyjadřuje se v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz během soustředění ve Westendorfu.

Záložník Ibrahim Traoré si zvyká na prostředí v Plzni, kam zamířil z konkurenční Slavie. V Praze během pěti let vyhrál šest trofejí, získal vřelé sympatie u vršovických fanoušků. To samé by rád dokázal na nové adrese. Patří mezi vnímavé, inteligentní, mimořádně zdatné a navíc zkušené fotbalisty, má za sebou zajímavou minulost. Po středečním obědě na kempu v Rakousku podal redaktorovi Sportu ruku, usadil se do křesla a dal se do téměř půlhodinového vyprávění. Rozhovor probíhal v angličtině, byť Traoré velmi dobře rozumí i česky.

Jak vám zní být hráčem Viktorie?

„Cítím se velmi dobře. Od chvíle, co jsem přišel, se mi všichni snaží pomáhat. Tak to má být.“

Proč jste přijal nabídku od západočeského klubu?

„Je to jednoduché. Můj agent (Daniel Smejkal, šéf agentury IFM-M) mi řekl o zájmu Plzně. Jde o jeden z největších klubů v Česku. Prakticky hned jsem řekl OK, jdeme do toho.“

Takže jste vůbec neváhal?

„Ne, ne. Potřeboval jsem novou výzvu, tahle nabídka pro mě byla skvělá.“

Bylo těžké se po pěti letech rozloučit se Slavií?

„Určitě. Rozhodnutí odejít se rodilo už od loňského prosince. Než jsem odletěl na dovolenou, zavolal mi trenér (Trpišovský) a řekl mi, že