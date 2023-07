Kopic: Trenér bude mít těžké nás poskládat. V čem je rozdíl od Bílka?

V generálce jste porazili Kodaň, panuje absolutní spokojenost?

„Myslím, že jo. V přípravě jsme narazili na nejsilnějšího soupeře, takže cenný skalp. Na hřišti to bylo zejména první poločas znát. Byli na tom hodně dobře kombinačně, věděli o sobě, kolikrát nás prokombinovali a dostávali se do šancí. Ale to my také, bylo to vyrovnané, nakonec jsme vyhráli 3:2.“

Otevřel jste skóre po pěkné, rychlé akci. Takhle se chcete prezentovat v ostré sezoně?

„Čekali jsme na ztrátu soupeře, ta přišla okolo středového kruhu. Pak jsme dali balon na Jiřinu (Erika Jirku), bombou od břevna se to odrazilo ke mně na penaltu a se štěstím jsem to dotlačil do brány.“

V přípravě jste ani jednou neprohráli, zvedá to psychiku týmu?

„Určitě je to pro nás dobré, ale nepřeceňoval bych to, zároveň bych to ani nepodceňoval. Je to dobré, dali jsme všem kvalitním soupeřům na soustředění tři góly (3:3 Hamburk, 3:0 Karlsruhe, 3:2 Kodaň). Důležité zápasy teprve přijdou, ale je to povzbuzení.“

Cítíte se po úspěšné přípravě hodně silní?

„Trenér bude mít hodně těžké, jak poskládat sestavu. Nikdo z nás nepodal špatný výkon, spíš šlo jen o pozitiva. Pro trenéra jedině dobře.“

Ale jak pro vás hráče? Dostat se do základu nebude pro nikoho jednoduché.

„Je to tak. Příprava se mně osobně povedla, dal jsem docela dost gólů. Ale všichni jsme tady dobří.“

Jak vám sedí systém Miroslava Koubka?

„Je to jiné v rozestavení, my jako křídla nepadáme tak dolů, jak jsme padali za trenéra Bílka. V základním výchozím postavení je asi největší rozdíl.“

Ofenzivní hráči si nový styl pochvalují, máte to stejně?

„Samozřejmě je to lepší. Ale nejlepší je, když se vyhrává. Když se bude vyhrávat, budu hrát klidně obránce, cokoliv.“

Jste správně nachystaní do sezony?

„Musím zaklepat, nikdo se na soustředění nezranil, za to jsem rád. Všichni se cítí dobře, na hřišti nám to jde, docela dobře kombinujeme. Jen to přenést do těch ostrých zápasů.“

Tým vypadá silný. Cílem je nahánět opět pražská „S“?

„Určitě. Máme hodně vyrovnaný, silný, široký tým. Pro nás bude důležité dostat se dál do skupiny Konferenční ligy, aby se zátěž mohla rozložit mezi víc hráčů.“

Pomohl příchod nových hráčů?

„Zatím to vypadá hodně dobře, hlavně do útočné fáze máme dost variant. Ale jak se říká, až ukázaná platí.“