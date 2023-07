Coufal dal hattrick za Slavii. V sešívaném znovu zářili i Souček nebo Škoda

Borovany na Písecku slavily o víkendu 60 let od založení místního fotbalového klubu a měly slavné gratulanty. Dorazil Tým legend Slavie, který organizuje Stanislav Tecl, v čele s kapitánem reprezentace Tomášem Součkem či Vladimírem Coufalem. Ten měl v horku velkou žízeň po gólech, při výsledku 10:3 nasázel rovnou hattrick.

„Počasí nám skvěle vyšlo, možná až moc, ale hlavní je, že přišlo hodně lidí a pomohli jsme dobré věci. Věřím, že si to všichni, kdo dorazili, užili stejně jako my. Pro mě to bylo krásné setkání. V době, kdy jsme vyhráli se Slavii tři tituly, jsme měli v kabině jednu z nejlepších part, co tam byla, tak jsem si na to dneska moc rád zavzpomínal,“ těšilo Coufala.

O výsledek ale vůbec nešlo. Tým s reprezentanty, legendami Slavie v čele s Milanem Škodou a Karlem Pitákem nebo osobností Tribuny sever Strašákem přilákal takovou návštěvu, že akce vynesla 120 tisíc korun. Peníze pomohou dobré věci, konkrétně Domovu pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky. Ten své služby poskytuje lidem se středně těžkým až těžkým mentálním či kombinovaným postižením.

„Celá myšlenka, která stála za vznikem tohoto jedinečného týmu, byla, aby svými výkony pomáhal tam, kde je to potřeba. Stejně jako vznikl Nadační fond Slavie, tak i Tým legend je součástí komplexní strategie společenské odpovědnosti, kterou v letošním roce ve Slavii postupně implementujeme,“ vysvětluje Jaroslav Tvrdík.