První domácí zápas Hradce v ohrožení. Hrozí, že celý podzim stráví v Plzni

Původně mělo konsorcium firem v čele se Strabagem předat stavbu k 30. červnu. Deník Sport a web iSport.cz však už zkraje ledna přinesl informaci, že se stavba výrazně zpožďuje a že Strabag žádal radnici o dvouměsíční rezervu. Překvapivá novina tehdy vyvolala bouřlivou odmítavou reakci, hradecký klub, město i společnosti podílející se na výstavbě vše dementovaly.

Nicméně k přesunutí kolaudace na pozdější termín opravdu došlo. Měla proběhnout tento týden v úterý, byla však už potřetí posunuta na 31. července. Jenže…

„Stadion dodnes není ve smyslu smlouvy dokončen, není podle našeho názoru připraven k tomu, aby do konce měsíce mohla proběhnout kolaudace. Máme pochybnosti o dodržení termínu,“ prohlásil na tiskovém brífinku města náměstek Lukáš Řádek.

Na stavbě jsou podle radního desítky nedodělků. Dodavatel stavby podle něj také po úterní kontrolní prohlídce zatím nezískal souhlasné stanovisko hasičů potřebné pro kolaudaci.

„Je riziko nedodržení termínu,“ říká Řádek.

Pokud by mělo na černý scénář dojít, Hradec by si musel hledat náhradní útočiště. Respektive jej už má. Na červnovém ligovém grémiu v případě nedokončení stavby oznámil, že by „domácí“ zápasy odehrál v Plzni, kde by zřejmě dle řádů musel strávit celý podzim.

Ve čtvrtek v Hradci navzdory nezkolaudování stadionu proběhne ve 22.00 slavnostní rozsvícení arény včetně čtyř ikonických lízátek.

Stavba za 650 milionů korun bez daně začala v srpnu 2021. Město stavbu na místě polorozbořeného všesportovního stadionu z roku 1966 připravovalo přes 15 let. Stadion by měl splňovat kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání. Kapacitu bude mít 9300 diváků.