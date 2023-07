Kotal o Slavii i Kostkově raketě: Mohla letět do pralesa, Chytil nikoho nešetří

Co jste jeho brance říkal?

„Jde o tu odvahu, že se o střelu vůbec pokusí. Vyšlo mu to, pro něj je to skvělé, z toho pohledu palec nahoru.“

Přitom Kostka není žádný střelec, v lize se trefil popáté.

„Navíc měl balon nahoře, vedle těla. Normálně se to kopne někam do pralesa, jak se říká. Ale on krásně sklopil nárt a položil se do míče. Krásný gól dal i třeba Doumbia v Liberci. Když padají branky, diváci se baví.“

První kolo to splnilo, padly tři zásahy na zápas.

„I hra byla na docela dobré úrovni. Myslím, že fanoušci mohou být spokojeni.“

Sparta, úřadující mistr, porazila Olomouc. Připsala si pohodovou výhru?

„Prakticky ano, Sigma měla jen jednu šanci, Vodháněl ale netrefil bránu, přitom to byla docela dobrá pozice. Sparta jednoznačně kralovala, výborný výkon ukázali Haraslín, Krejčí, Zelený. Dobře kombinovali odzadu, celé mužstvo podalo poctivý výkon.“

Lukáš Haraslín skóroval dvakrát. Převyšuje ligu?

„Je velmi dobrý, ale potřebuje kolem sebe spoluhráče. Vychází z toho, že celá levá strana funguje velmi dobře. Za ním hraje Jarda Zelený, který je klidný, umí vybrat dobré řešení. Navíc se dostává na hrot. Sice nedal gól, ale jeho pohyb na pozici halfbeka je dobrý. Za nimi působí Láďa Krejčí, podporuje je, levá strana je opravdu na úrovni. U Haraslína je výhoda, že je pravák, může chodit do středu. Tentokrát ale zakončoval levou nohou, udělal kličku do středu, pak si to zasekl. Oba góly byly perfektně provedené.“

Rovněž Slavia zvítězila 2:0, a to nad Hradcem. Měla problém?

„Tím, že dala brzy gól, se uklidnila. Hradec měl nula střel za poločas, po přestávce jednu šanci. Ale spíš bylo jen otázkou času, kdy přijde další branka. Slávisté i sparťani splnili povinnost, jsou spokojeni.“

Chválen byl stoper Tomáš Vlček. Připojíte se?

„Podal velmi dobrý výkon, navázal na to, jak hrál za Pardubice. Ale