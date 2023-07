Pravděpodobné sestavy: Vindahl v brance Sparty, Jedlička místo Staňka

Víkend přenese už druhé kolo FORTUNA:LIGY. Fotbalisté Sparty by do něj na hřišti Zlína mohli vstoupit s posilou do branky Peterem Vindahlem. Ke změně mezi třemi tyčemi může dojít i v Plzni, za níž by v neděli proti Hradci mohl naskočit Martin Jedlička. U Slavie v Českých Budějovicích očekáváme jedinou změnu. Projděte si v tradičním článku iSport.cz, jak by mohly vypadat základní sestavy všech týmů.