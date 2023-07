Další útočné eso v Liberci: Kulenovič. Napodobí Van Burena a Olatunjiho?

V minulé sezoně to byl Mick van Buren, který v Liberci procitl a táhne Slavii. Na jaře Victor Olatunji, dnes už jedna ze zbraní Sparty. Slovan zkrátka posouvá útočníky na vyšší level. Týkat se to může i Luky Kulenoviče, dlouhána s trojím občanstvím.

Do české ligy přivedl na stovku hráčů. Luka Kulenovič, vysoký forvard z Bosny a Hercegoviny, ho však hned zaujal. „Je z nich nejinteligentnější,“ pronese agent Petr Bartoníček a hned dodá důkaz: „Vysvětloval jsem mu systém OSVČ, fotbalisté nejsou zaměstnanci. Každý z cizinců s tím má problém, on po chvíli pochopil, kam má zajít, co zařídit. U jiných je to složité.“

Vlastně není divu, že se tenhle borec, který má kromě bosenského ještě kanadské a chorvatské občanství, umí otáčet. Rodiče utekli před válkou do Severní Ameriky, on vyrůstal v zemi hokeje, kde se vrhl na fotbal. V dorosteneckém věku se pak vydal do Bosny, od té doby se vlastně protlouká.

„Život ho otřískal, je vidět, že přišel z vyspělého světa,“ glosuje Bartoníček. „Česky rozumí, anglicky samozřejmě mluví perfektně. Je výbornej. Na nic si nehraje, ale my jsme tady všichni dobrý kluci,“ usměje se záložník Lukáš Červ.

Nejen povahou a chováním však Kulenovič zaujal. To jsou sice důležité faktory, ale on je v Česku kvůli fotbalu, že…

Pro Slovan je (zatím) výhodný ve dvou aspektech.

Zaprvé cenou. Z bosenské ligy přišel, aniž by klub platil přestupovou cenu. „On má vlastně poprvé profesionální smlouvu, vždycky hrál jako amatér,“ překvapí manažer. Přesto úplně „za nula“ nedorazil. Slovan mu – samozřejmě – musel nabídnout slušný plat, mohlo by jít o částku kolem 100 tisíc korun měsíčně.

Vedle toho zainvestoval do hráčova zdraví. Třiadvacetiletý forvard měl během uplynulé sezóny potíže se svalovým úponem. „V Bosně nejsou podmínky pro rehabilitaci na tak vysoké úrovni jako tady," vysvětlí agent, proč Slovan zaplatil tříměsíční jarní léčbu. „Byl tady dlouho, poznali jsme ho," podotkne Červ.

V té době, od ledna do března, už bylo jasné, že Kulenovič v létě do Česka přestoupí. Jen po vyléčení pomohl týmu Sloga Meridian k záchraně v lize. A to jsme u druhého bodu, na nějž upozornil po nedělním vítězném střetu s Baníkem trenér Luboš Kozel: „Takový hráč přijde z malého klubu v bosenské lize."

Ano, proti Ostravě se Kulenovič předvedl velmi interesantně, přimotal se ke dvěma brankám vítězů. Navíc perfektně kooperoval s trojicí Christian Frýdek, Lubomír Tupta, Ahmad Ghali. „Má skvělé krytí míče a sklepnutí na podhroťáky," všímá si Červ, jemuž Kulenovič pomohl „stržením" obránců na přední tyč k brance. Blonďatý záložník zůstal před hlavičkou úplně sám. Před akcí navíc Kulenovič posunul míč k centrujícímu Michalu Fukalovi - a hned poté mazal do šestnáctky, aby byl v důležitém prostoru.

I v tu chvíli bylo vidět, čím vším může posila přispět. Někdy to není jen o brankách a efektivitě, ale také o práci pro spoluhráče," říká kouč Kozel. „V přípravě šance měl, gólový potenciál má," věří šéf lavičky.

Pokud ho probudí, může napodobit Olatunjiho s Van Burenem.

Luka Kulenovič