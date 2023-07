Baník proti Slovácku: Tanko v ofsajdu, časovaná bomba Bitri i konec legendy

V hlavní roli cizinci. Vzadu Eneo Bitri, vpředu Abdullahi Tanko. Jenže spíš v tom negativním smyslu, albánský stoper Baníku byl proti Slovácku (0:0) vyloučen, nigerijský útočník zase často končíval v ofsajdové pasti. Výkonem je tak zastínil například David Lischka či Filip Kubala. A loučením zase legenda Jan Laštůvka. Co ještě ukázala bezgólová plichta na vítkovickém stadionu?

„Kluci to zvládli i díky tomu, že Havlík držel pozici před stopery. Byly to velké ofsajdy.“

Taky Nigerijec, taky raketově rychlý, taky takticky nevyzrálý. Abdullahi Tanko zaujal obrovskou dynamikou, třikrát se díky ní dostal do velmi dobré příležitosti, nicméně byl zastavován zdviženým praporkem pomezního sudího. Proto ani neplatil Tankův gól na začátku druhé půle. Fanoušci Baníku tleskali, zároveň se chytali za hlavu. Kdyby Afričan lépe načasoval pohyb... Každopádně letní posila z druholigového Varnsdorfu potvrdila, že může být zajímavou zbraní. Za předpokladu, že bude na hrotu, protože křídlo mu tolik nesedí. To sice ani Filipu Kubalovi, ale akvizice z Hradce Králové je přece jen fotbalovější, takže si s tím poradila lépe (více o Kubalovi v pořadu iSkaut) . Ladislav Almási musí čekat na šanci.

„Hraje na hraně. U prvního zákroku asi fauloval, ale z té druhé bych ho vůbec nevinil. Byla tam od nás špatná přihrávka středem hřiště, okamžitě přišel balon za obranu a on už pak ztrácel krok.“

Ve čtvrté minutě ostrý skluz na Milana Petrželu za žlutou kartu, v osmdesáté držení Pavla Jurošky v samostatném úniku a rovnou červená karta. Albánský stoper Eneo Bitri stejně jako v Liberci nepředvedl přesvědčivý výkon, zejména co se týče taktické disciplíny. Kouč Pavel Hapal ho ale na tiskovce podržel. „Tu druhou situaci mu určitě nezazlívám,“ řekl a za chybu označil nepřesnou přihrávku Eldara Šehiče, ze které pak rezultovala Havlíkova kolmice na rozběhnutého Jurošku. Obránce z Balkánu sice vyniká ve vzduchu, ale častými skoky nebo skluzy na zemi akorát hasí svá zaváhání. Bude zajímavé sledovat, kdo dostane příležitost místo Bitriho příště v Plzni. Z praváků se nabízí Filip Blažek a Michal Frydrych, levonohou konstruktivní variantou je Karel Pojezný.

4-1-4-1 sedělo víc než 3-5-2

Bylo to velké téma celé letní přípravy i uplynulých dnů. Bude Baník pokračovat ve stoperské trojici, která se v předchozích týdnech na Bazalech i soustředění v Polsku nacvičovala, nebo se Pavel Hapal vrátí ke své osvědčené čtyřce? Slovácko si tiplo správně: Ostravští se opět postavili do schématu 4-1-4-1. Kouč kromě toho udělal personální změny, ze základu vypadl Filip Blažek, Jan Juroška, Filip Kaloč a Ladislav Almási. Navzdory nepovedenému začátku, kdy mančaft z Uherského Hradiště zhruba dvacet minut skoro nepustil domácí z vlastní šestnáctky, se dá říci, že záměr jakžtakž vyšel. Cenné je čisté konto. I takovému Ewertonovi více sedí působení na levé straně, kde může dělat kličky směrem do středu i k lajně, než volná pozice uprostřed.

Matěj Šín

záložník Slezanů o rozestaveních

„Cítili jsme se asi lépe s obrannou čtyřkou, jsme na to zvyklí z minulé sezony. Ale i trojku jsme měli naučenou, uvidíme, co přijde příště. Obojí je možné.“