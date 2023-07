Kubala: nejdražší letní nákup Baníku, který se líbil i Slavii. Posune ho Hapal?

„Jediný hráč, kterého pochválím, je Kubala. Odehrál výborný zápas. Jinak to byla katastrofa…“ láteřil trenér Baníku Pavel Hapal po prohře 1:3 v Liberci v úvodním ligovém kole nové sezony. Filip Kubala, kterého monitorovala i Slavia, do Ostravy přestoupil v létě z Hradce Králové po náročných jednáních a okamžitě zapadl do základní sestavy. „Nejplatnější je uprostřed, kde je nepříjemný pro soupeře jako Kuchta a zároveň vynikne jeho fotbalovost. Nesmí být utopený na lajně,“ myslí si redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica v novém díle pořadu iSkaut. „Maká na sobě v soukromí i na hřišti, je to poctivý pracant, který půjde dál,“ dodává kolega Jiří Fejgl. Podle obou bude nejlepší letní posilou Slezanů, která ofenzivě FCB výrazně pomůže.