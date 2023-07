Reprezentanti na tribuně Olomouce. Jílek: Kvalitou by mě zajímali

Na zápas přišli v civilu, duel druhého kola FORTUNA:LIGY mezi Olomoucí a Karvinou (3:1) sledovali pouze v rolích fanoušků. Útočník Tomáš Přikryl (31) a obránce Filip Novák (33), špílmachři s reprezentačními zkušenostmi, zatím angažmá nemají. Přikryl naposledy hrával za polský Bialystok, Novák za Al Džazíru ve Spojených arabských emirátech. „Kvalitou by mě zajímali,“ neskrývá Václav Jílek, trenér Sigmy. „Jenže jedna věc je sportovní a trenérská a druhá ekonomická.“

Tomáš Přikryl je odchovancem olomouckého klubu, do Sigmy přišel už v deseti letech z Velkého Týnce. Za Olomouc odehrál své první dvě profesionální sezony, v roce 2011 přestupoval do Sparty. S ní slavil v sezoně 2013/14 ligový titul. Od roku 2019 hraje v Polsku.

Ofenzivní obránce Filip Novák sice za Sigmu nikdy nehrál, ale pochází z Přerova, k regionu má stále blízko. V lize oblékal dresy Zlína a Jablonce. Naposledy působil v Al Džazíře.

„Oba k nám mají logicky blízko, potkávám je i v civilním životě, vídáme se při sportování na stezkách v okolí,“ pousmál se trenér Jílek. „Kvalitou by mě zajímali, ale teď to považuji za věc, která není aktuální. Oba čekají na zahraničí a asi čekat budou. Pro nás to není aktuální.“