Frťala o vzestupu Teplic: Zajímá mě i osobní stránka. Co řekl kapitánovi?

V poslední sezoně Teplice dlouho bojovaly u dna tabulky o ligové přežití, teď naopak skvěle zachytily nástup do sezony a během dvou víkendů obraly o body dva pohárové zástupce. Vzhůru k vyšším pozicím v lize kormidluje skláře kouč Zdenko Frťala. „Je to dlouhá cesta, po které jsme se rozhodli jít,“ řekl po vítězství v Ďolíčku. A popsal některé její detaily.

Teplice mají za 2 kola šest bodů, to se povedlo naposledy před 16 lety. Už vám to Tomáš Grigar stačil připomenout?

„Ne. Spíš jsme se po zápase bavili s klukama z Bohemky, kdy se tu naposledy vyhrálo. Nejsem historik, ale je to krásné, vstup se nám povedl, ale víme, kde máme problémy. Je to dlouhá cesta, po které jsme se rozhodli jít. Jsem hrozně rád za kluky, kteří nahradili zraněné po zápase z Plzní. Odměnou je vítězství na hřišti, kde se vyhrává málokdy. Bohemka je nastartovaná, je to zážitek pro kluky i naše fanoušky, kteří přijeli v krásném počtu.“

Po vašem příchodu se tým nastartoval. Hráči mluví o různých změnách, ale nejsou konkrétní. Čím to je?

„Hodně si zakládám na vzájemné komunikaci, abych věděl, co hráče trápí po sportovní i osobní stránce. Měla by mezi námi být vzájemná důvěra. Nejen mezi hráči, ale i mezi zaměstnanci klubu. Pro mě je to priorita a když funguje, výsledky i přístup se posouvají. Pokud nemáte hráče, kteří budou oddaní klubu, můžou být sebelepší fotbalisté, ale rozhoduje týmový výkon. Vybíráme hráče, kteří jsou ochotni respektovat, jak chcete nastavit kabinu.“

Jak pro vás bylo těžké pro zápas v Ďolíčku sestavit obranu, když jste přišel o dva ze tří stoperů?

„Neměli jsme moc z čeho vybírat, protože jsme měli už jen Kubu Horu a Lukáš Mareček se musel vrátit do pozice, kterou jsme praktikovali v předešlé sezoně. Jsme rádi, že se uzdravil i Jehor Cykalo, který včera odehrál zápas v béčku. V zápase s Plzní nás postihlo dvojité zranění, ale Chaloupek i všichni hráči, kteří alternují v obraně, utkání zvládli. Dělám to málokdy, ale vyzdvihl bych Dramého. Pracovali jsme s myšlenkou, že by mohl hrát stopera, ale pak jsme zvolili trošku jinou sestavu vzhledem ke hře Bohemky.“

Dramé hrál po dlouhé době 90 minut a domácí ve středu pole doslova vyčistil.

„Můj obdiv má už jen proto, jak pracuje v tréninku. Je intelektuálně hrozně vysoko, ovládá x jazyků a když jsme měli větší počet cizinců, tak jsme využili jeho jazykové dovednosti. O dovolené trénoval individuálně, měl svůj program a svůj stav konzultoval i s doktory z ciziny. O poločase za mnou přišel, abych byl připravený, že to nezvládne. Tak jsme vletěli na náš zdravotní personál, aby udělali všechno, aby odehrál celý zápas. Když si hráč připustí, že na něj leze únava, my mu musíme dát do hlavy, že ho tým potřebuje. Sufi se vydal tak, že určitě bude unavenější než hráči, kteří zápasovou praxi měli. Procházel si těžkým obdobím, zdravíčko mu moc nesloužilo, ale věřím, že v něm máme potenciál, který zatím neukázal. Čím větší konkurenci vytváří, tím líp.“

Skvěle hraje i Štěpán Chaloupek…

„Musíme být hodně opatrní, protože vloni hrál druhou dorosteneckou ligu. Je to hráč, který má perspektivu, pořád je jen na začátku své fotbalové cesty. Naším úkolem je ho chránit, aby nepodlehl sebeuspokojení a věcem, které kolem něj vznikají. Už jsem zažil, že hráč vystřelil, ale pak nebyl schopný unést vedlejší věci. Myslím, že si uvědomuje, že pozici v áčku má pevnou, ale jeho výkony jsou výsledkem, jak pracuje.“

Daniel Trubač dal dva góly ve dvou zápasech. Nedávno prodloužil smlouvu, takže už by měl být lídrem. Půjde ještě nahoru?

„Paradoxně jsem s ním mluvil v pátek, kdy se mi jeho přístup k tréninku moc nelíbil, tak jsme měli osobní pohovor. Sám přiznal, že je trošku unavený. To jsou indicie, které musíte vyhodnotit. Když dal druhý gól, tak kéž by pokračoval, protože jeho kreativita je nadstandardní. Je nejvyšší čas, aby svůj potenciál uplatnil.“

Když jste s ním mluvil a viděl jste únavu. Přemýšlel jste, že byste ho nepostavil?

„Nebyl k tomu důvod. Řekli jsme si, že i když je unavený, tak by to jako kapitán neměl dát znát. Hráči mají plný právo být unavení, ale neměli by být odevzdaný.

Nezatrnulo vám v závěru, když jste inkasovali?

„Hned jsem se otočil na lavičku, kolik ještě zbývá do konce. Prý minuta, tak jsem doufal, že už to zvládneme, i když domácí měli ještě standardní situaci. Zlomovým momentem byla neproměněná penalta, do konce zbývalo 10 minut a určitě by byl závěr složitější. I když jsme inkasovali, měli jsme taky několik gólových příležitostí. Nehráli jsme beton, ale opravdu jsme byli nebezpeční.