Matoušek: repre, obarvená hlava a teď návrat do formy. Kouč ho uzemňuje

Raketově vyletěl vzhůru, Bohemians na jaře popostrčil do Evropy a pro sebe si získal místenku v reprezentaci. Málokdo pochyboval o tom, že Jan Matoušek (25) po příchodu ze Slavie do Ďolíčku ožil a restartoval už možná trochu přibrzděnou kariéru. Jenže po letní pauze a na začátku nového ročníku se ozývají hlasy, že do formy z nedávné půlsezony má daleko. „Po reprezentaci se vrátil trošku mentálně rozložený,“ řekl trenér „klokanů“ Jaroslav Veselý pro O2 TV Sport. K návratu do pohody může Matouška nakopnout gól ve čtvrteční odvetě proti Bödo/Glimt.