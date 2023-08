Nashle, poháry. Klokani měli na Letné skvělou kulisu, ale do Evropy daleko

VÍTEJ EVROPO, JSME ZPÁTKY. Přítomný čas z obrovského chorea na Letné už neplatí. Bohemians se s Konferenční ligou rozloučili ve druhém předkole a nevyšel ani dílčí cíl v odvetě zvítězit. Do další části kvalifikace postupuje norské Bodö/Glimt po výhře 4:2. Zářil hlavně Kamerunec Francis Moumbagna, který jeden gól dal a na další přihrál. Na zelenobílé pohárové představení dorazilo do azylu v letenské epet areně přes dvanáct tisíc fanoušků.

„Bohemka má nejlepší fanoušky na světě a dneska to potvrzují. Jste bombastičtí!“ vzkazoval zaplněnému stadionu o přestávce z hrací plochy Pavel Chaloupka. V tu chvíli už ne poslední střelec Bohemians v pohárové Evropě. Jeho nástupcem se stal Jan Matoušek, jenže sen o zelenobílém zázraku ani nepřiblížil. Klokani se loučí. Žádnou velkou ostudu sice proti favoritovi neudělali, ale přínos do národního koeficientu? Nula. Poděkování za účast.

Jaroslav Veselý fanouškům sliboval změny a slovo dodržel. Po lekci v Norsku vyměnil střed zálohy a na místo Josefa Jindřiška se ze stoperské trojice vysunul Lukáš Hůlka, zatáhnul se naopak Daniel Köstl. Norský superstřelec Amahl Pellegrino sice dostal téměř osobního strážce v Martinu Dostálovi, jenže zářil jeho kolega. Faris Pemi Moumbagna končil první poločas s bilancí gólu a asistence a pojistil Seveřanům postup.

Když se mohutný Kamerunec zakousl do zelenobílé obrany, trhal ji na kousky. Poprvé zmrazil zaplněné tribuny po dvaceti minutách, kdy si počkal na správnou chvíli přihrát na první gól Sorle Sörlimu. Vyrovnávací gól Jana Matouška hostům moc vadit nemusel, počkali si na domácí slabiny: konec poločasu v kombinaci s lacinou Ztrátou. Křapka s Dostálem od Moumbagny pouze odpadli při jeho cestě za znovuzískaným vedením.

Veselý: Evropa? Chceme ji zas. Ale nevím, jestli na ní 4. tým ligy má podmínky Video se připravuje ...

„Měli jsme možnosti vstřelit první branku, která by to mohla zdramatizovat, přesto jsme inkasovali z hloupé ztráty. Vyrovnali jsme, ale mrzí mě, že jsme inkasovali gól v naší osudné 43. minutě. Situaci, kdy jsme ve čtyřech na jednoho, musíme vyřešit. Hodně mě to nadzvedlo,“ zalitoval konce prvního poločasu Jaroslav Veselý.

Do pronájmu na Letné dorazilo na Bohemians přes 12 tisíc fanoušků. Kotel obsadil celé horní patro nad klasickým sparťanským kotlem a až na pár světelných vložek, které určitě skončí v zápisníku delegace UEFA, se předvedli ve výborném světle. Nejvíc si mohl pořádně zařvat po vyrovnávací brance Antonína Křapky. Hlasitý zůstal až do konce, i když závěr zápasu patřil hostům.

Blesky totiž udeřily ze vzduchu. Za celý zápas si hosté vytvořili dva rohové kopy a dvakrát z nich skórovali. Nejdřív do té doby neviditelný Albert Grönbaek, konečné skóre určil po lehkém zmatku v pokutovém území střídající Adam Sörensen.

„V minulé sezoně jsme předběhli ekonomický vývoj a možnosti Bohemians. Pokud bychom chtěli dál, tak Bodö je inspirující, ale my si nákup za tři miliony eur nemůžeme dovolit. Ale ničeho nelituju, je to dobrá zkušenost, i když trpká. Myslím, že to názorně viděl celý ten klub. Jestli je někdo vítězem, tak to jsou naši fanoušci. Za ten výjezd i jak se zachovali v průběhu zápasu a po zápase,“ našel trenér Bohemians asi největší z mála pozitiv.

I děkovačku si i po porážce stadion pořádně užil. Kdo ví, na jak dlouho je to naposled.

Tak zase někdy, Evropo.