Veselý po vyřazení: Předběhli jsme vývoj. Naštval ho gól před pauzou

Jak hodnotíte celý dvojzápas?

„Odehráli jsme daleko lepší utkání než v Norsku. Ať už herní odvahou, tak systémově. Přesto je výsledek v podstatě totožný. Myslím, že v úvodu jsme měli možnosti na vstřelení první branky, která by byla klíčová, abychom trošku zdramatizovali výsledek dvojzápasu. Místo toho jsme inkasovali z rychlého protiútoku po naší hloupé ztrátě. Potěšilo mě, jak hráč zareagovali, dokázali jsme se vrátit do utkání. Ale zas jsme inkasovali gól v naší osudné 43. minutě. Zase po našem výkopu, totožný gól jako v Bodö. Situaci, kdy jsme ve čtyřech proti jednomu, bychom měli vyřešit, to mě hodně nadzvedlo.

Nicméně po změně stran se vám podařilo vyrovnat…

„Ale pak, když se mi zdálo, že hru kontrolujeme a můžeme vstřelit branku na 3:2 a přinést něco do koeficientu, tak inkasujeme dvě branky ze standardních situací, což by měla být řešitelná věc. Jsme spokojenější s výkonem a odvahou, ale nejsme spokojení se čtyřmi inkasovanými brankami. Bodö nám dalo velkou lekci z produktivity, ukázalo tu velkou kvalitu.“

Před zápasem jste avizoval změny, do středu jste poslal Hůlku s Beranem, jak se vám zamlouvali?

„Chtěli jsme mít pohyblivější zálohu, protože hráči Bodö nám dělali problém pohybem. Dařila se nám i výstavba, soupeře se nám dařilo v některých fázích přehrávat, ale strašně smrtící jsou nedohrané situace a hloupé ztráty. Nemůžete ztratit míč nahoře, protože soupeř je na dvě nahrávky u vašeho vápna. Kdybychom byli kompaktní, v bloku a dobře napadali, tak by soupeř měl problémy se do nás dostat. Vadí mi, že jsme nabídli soupeři tak laciné branky.“

Bez ohledu na výsledek, byl to pro vás nejemotivnější zápas v kariéře?

„Asi ne, chyběl mi drajv výsledku. Spíš šlo o oslavu bohemáctví, demonstrace fanoušků. Ale že bych skákal do stropu, když prohraju 2:4, to neumím. Víc jsem si užil čtvrté místo nebo remízu na Spartě, to pro mě bylo emotivnější. Od fanoušků je strašně hezké, že mě vyvolávali, děkuji jim za sebe i za mužstvo, je to ocenění jejich práce. Ale když prohrajete, nemůže být řeč o užívání.“

Když jste viděl všechno, co se okolo dvojzápasu dělo, má Bohemka na to, aby podobné zápasy zažívala pravidelně?

„Určitě bychom to chtěli zažívat, protože je to jiný fotbalový svět. Na druhou stranu je otázka, jestli v českých podmínkách má třeba tým ze čtvrtého místa šanci. S velkou pravděpodobností to bude tým mimo etitní trojku, která má nabudovanou infrastrukturu a kádr. Slavia, Sparta a Plzeň mají nejlepší české hráče plus nějaké cizince, tak na to jsou připravení. Když se do poháru dostane menší klub, je to velký boj. Buď vám ujede oboje, nebo se soustředíte jen na jednu soutěž a je těžké ji zvládnout. Nyní to bylo vidět na konci, Bodö dávalo na hřiště hráče, kteří minulý týden hráli v základu. Ti kvalitu akcelerovali, nám to naopak padalo. Kdybychom chtěli něco takového budovat, chtělo by to daleko větší investice do šířky kádru i infrastruktury, protože nemůžete hrát na půjčeném stadionu.“

Přesto se Bohemians do předkol dostali…

„My jsme v minulé sezoně sportovně předběhli ekonomický vývoj a možnosti Bohemians. Pokud bychom to chtěli opakovat, mohli bychom se inspirovat třeba i u Bodö, to také budovalo tři roky než se dostalo do pohárů. Ale mají pozici, my si nemůžeme dovolit koupit hráče za tři miliony eur jako Grönbaeka. Nebo prodat za 4 miliony Berga a pak ho kupovat zpátky. Tři miliony eur jsou celý náš rozpočet. Ale ničeho nelituju, je to dobrá zkušenost, byť trpká. Teď je na nás i na klubu, jak se poučíme. Management viděl, o čem je Evropa, byť jen ve dvou zápasech.“

Není trošku k vzteku, že se dostanete do Evropy po 36 letech a dostanete takhle silný mančaft?

„Vrátím se ke Slovácku, to dostalo Fenerbahce, ale pak propadlo do Konferenční ligy a dál to měli schůdnější. Pro klub jako jsme my se dá do skupiny dostat přes pohár. Ale v Evropě už snadného soupeře nepotkáte. Jsem zvědavý, jak dál dopadne Plzeň, postoupit přes tři předkola je hrozně složité. Možná se musíme probrat, některé země podceňujeme, s despektem koukáme na Balkán, ale tam fotbal budují. Ať to jsou Maďaři, Chorvati, Srbové… Všude umí investovat. Myslet si, že dostanete tým ze ´zaostalé´ země a smáznete ho, je mylná představa.“