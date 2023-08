ONLINE + VIDEO: Teplice - Jablonec. Zůstanou domácí stoprocentní?

Fotbalisté Teplic skvěle vstoupili do nového ročníku FORTUNA:LIGY a po dvou kolech mají plný počet bodů. Navážou na to i v tom třetím doma proti Jablonci? Ten má zatím pouhý bod za remízu v Pardubicích a rád by konečně naplno bodoval. Vzájemný zápas začíná v 15 hodin. Sledujte ONLINE + VIDEA klíčových okamžiků.