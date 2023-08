Uhrin: Koubek má zamotanou hlavu. Co způsobilo odcházení Horvátha?

Mladé pušky napomohly tomu, aby se fotbalová Plzeň konečně rozstřílela. V utkání s Baníkem (3:1) nastoupila s nejmladší základní sestavou za posledních 15 let a vyhrála 3:1. Trenér Miroslav Koubek si však dával náramně záležet na tom, aby vysvětlil, že šlo velkým dílem o vynucené změny a neznamená to konec starších hráčů. To je ostatně téma, které se na západě Čech opakuje. Řešil ho tam i kouč Dušan Uhrin mladší, jehož právě Koubek u mužstva v roce 2014 střídal.

„I když řekne, že ne, určitě mu to zamotalo hlavu. Mužstvo vypadalo zdravější,“ říká před prvním zápasem 3. předkola Konferenční ligy s maltskou Gzirou Dušan Uhrin . Ve speciálním videorozhovoru hovoří o tom, jak je generační obměna složitá a jak sám řešil situaci okolo plzeňského špílmachra Pavla Horvátha . „Citlivě, ale ani to nepomohlo,“ vybavuje si.

Uhrin rozebírá, co je potřeba pro to, aby se omlazení kádru povedlo. Vrací se přitom o sedm let zpátky, kdy v Plzni řešili delikátní úkol: jak dál s kapitánem, který měl zásadní zásluhy na rozmachu Viktorie, ale už bylo potřeba tým okysličit. O to se měl postarat zejména mladý slovenský záložník Patrik Hrošovský .

A s tím, jak uznávanému veteránovi a vůdčí osobnosti mužstva ubrat minutáž, se po Uhrinově odchodu musel popasovat i Koubek. Jeho mladší kolega s uznáním mluví o tom, jakou roli ve dvaasedmdesáti letech po svém druhém „Coubacku“ zvládá, ale rovněž riziku, jež s sebou nese úloha „překlenovacího trenéra“...