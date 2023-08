Z euforie do smutku. Vrba po Liberci věděl: Třem bodům jsme byli nejblíže

Je pro vás remíza dostatečná?

„Bod asi beru, ale možná jsme šli v závěru třem bodům naproti víc než soupeř. Mrzí nás, že se to nepodařilo. Chtěli jsme samozřejmě doma vyhrát, to je realita. Taky je ale pravda, že v prvních třiceti minutách byl Liberec silnější na míči a my jsme se nedostávali do hry. Špatně jsme se posouvali, většinou jsme byli u nich pozdě a jim se dařila výstavba hry. Tím je Liberec dlouhodobě známý. Až když jsme šli do vyššího presinku a začali ho atakovat ve větším počtu hráčů, utkání se vyrovnalo a začalo se trošku otáčet na naši stranu. Pak už byli i oni víc nepřesní. Najednou jsme zjistili, že to jde.“

Proč jste nevyužil více než tři střídání? Navíc jste pokaždé měnil hráče v jinou dobu.

„Uvažovali jsme samozřejmě i o těchto variantách. Ale takto jsme se rozhodli. Nebyl ani důvod tolik střídat. Dolů šli hráči i proto, že chytali křeče. Ve druhém poločase jsme byli kombinačně silnější. Dařilo se nám. Nechtěli jsme rozbít to, co nám šlo. Je škoda, že jsme v závěru výsledek úplně neotočili. Teď jsme byli třem bodům možná nejblíže ze všech dosavadních utkání. I když předchozí zápasy s favority ligy jsme odehráli slušně. Herně jsme úplně nezklamali, možná jsme i překvapili. Ale každý bod je důležitý.“

Líbilo se vám, jak zvládl první čtvrthodinku v lize osmnáctiletý záložník Alexandr Bužek?

„Jsou tady tři čtyři mladí a zajímaví odchovanci. Ať už je to Slončík nebo Bužek. V budoucnu by mohli Zlínu hodně pomoct.“

Pochválíte i další náhradníky Vukadinoviče s Koviničem?

„Určitě oživili naši ofenzivu. Jsou to tahoví a dobře technicky vybavení hráči. Teď je otázka, jestli by se tak prosazovali, kdyby hráli od začátku. Viděli jste, že i Liberec toho měl plné zuby. V tom počasí to byl náročný zápas.“

