Látal: Řízneme do toho… Bavili jsme se s majitelem. Sparta? Změny jí pomohly

Výraz majitele klubu na tribuně dal jasnou nápovědu. V Jablonci panují po startu nové sezony rozpaky. Když Miroslav Pelta na konci května vyhodil Davida Horejše a na severskou misi povolal trenéra Radoslava Látala, plánoval si zřejmě víc než jen dva body po čtyřech kolech. A k tomu ještě bez zápasu, v němž by tým ukázal aspoň naději na lepší časy. Tím spíš, když Jablonečtí v sobotu večer padli se Spartou hrozivě 1:5 . „Nechci tady po prohraném zápase říct, že toho a toho vyhodíme. To ne. Ale nějaké kroky určitě přijdou," zmínil Látal.

Jak hodnotíte vysokou porážku?

„Těžko se mi mluví. Samozřejmě to byl poločas hrůzy, který určitě ovlivnily první dvě branky po standardních situacích. Ale i před tím Sparta měla dvě pološance, z nichž nám zahrozila. Ve druhém poločase jsme to chtěli důstojně dohrát, což se povedlo. Dali jsme jeden gól, bylo to už podstatně lepší, i když Sparta slevila, couvla, nechodila tolik do presinku, ale aspoň jsme zápas po zpackaném poločase důstojně dohráli.“

Tušil jste, že Brian Priske udělá tolik změn v sestavě?

„Čekali jsme změny, protože víme, že Spartu čeká strašně důležité utkání o Ligu mistrů. Čekali jsme jich tak pět šest. Nějaké nastaly a myslím, že to pro Spartu bylo lepší. Ti hráči byli hladoví, nachystaní, měli chuť, chtěli se ukázat a předvedli výkon, který je hodný Spartě.“

Byl problém ve středu hřiště, odkud soupeř často hrozil?

„Střed nám nefungoval vůbec, v žádném případě. Chtěli jsme zhustit střed pole, kde je Sparta silná, ale vlastně všechno nám chodilo tím prostorem. Průnikovky, kolmý přihrávky… Stopeři nám nevystupovali, všechno tam bylo špatně.“

O poločase jste třikrát střídal. Přemýšlel jste, že do toho sáhnete dřív?

„Přemýšlel jsem o tom, bylo tam víc hráčů na střídání, ale nechtěli jsme do toho sahat. Druhý poločas jsme přešli na čtyři obránce, zhustili jsme střed hřiště, nechali tam Hübschmana s Houskou a ještě Kratochvíla. Vepředu jsme měli jen Drchala. Takže jsme to zhustili, ale to jsem musel klukům ukázat až v poločase.“

Hře ve druhé půli výrazně pomohl příchod Hübschmana. Souhlasíte?

„Abych se přiznal, už před zápasem jsme zvažovali, jestli ho postavit, nebo ne. Nechci tady teď otevírat nějaké věci, proč a jak to bylo. Někteří hráči dostali šanci už potřetí a budeme do toho muset asi už víc říznout. Protože jsme se bavili s majitelem, všichni chystáme stadion, novou trávu, spoustu lidí tady pracuje a my předvedeme takový výkon, který není hodný Jablonci. Mužstvo je ve fázi, kdy ho ještě budujeme, chceme ho ještě doladit, děláme na tom. Ale někteří tady dostali už dost šancí, takže uvidíme, co bude dál.“

Počítáte s tím, že mužstvo ještě posílí?

„Uvidíme, jak to bude dál. Nějak ten tým chceme dobudovat. Co se nám podařilo, jsou dobří stopeři. To jsme hledali jako první a myslím, že v tom jsme chybu neudělali. Ale do ofenzivy je potřeba sáhnout, a mužstvo postupnými kroky dobudovat.“

Takže změny ještě budou?

„Ještě něco uděláme, abychom byli lepší. Nechci tady po prohraném zápase říct, že toho a toho vyhodíme. To ne. Ale mužstvo je v nějaké přestavbě, což nebude rychlé, ale nějaké kroky tam určitě budou.“

Byla o poločase bouřka v kabině?

„Byla, ale myslíte, že to pomůže? Stav je 0:5, a abych tam řval… Důležité bylo, abychom druhý poločas odehráli líp. A dopadlo to tak. Každý měl o pauze svěšenou hlavu, byla tam spousta chyb, takže bouřka ano, ale pak se to uklidnilo.“

Proč nehrál od začátku Jovovič?

„Neměli jsme na hřišti leváka, ale Jovovičovi se narodilo v týdnu dítě a neměl moc tréninků. Ale hlavně jsme to chtěli zavřít, dali jsme na stranu Kratochvíla, aby pomohl bránění, bohužel to byl opak.“

Pamatujete takový poločas?

„Nepamatuju a doufám, že ani pamatovat už nebudu. Těžko se mi tady mluví, ale tohle fotbal přináší. S tím se teď musíme vypořádat a připravit mužstvo na další zápas. Prohráli jsme děsivě, hrozně, po špatném výkonu, ale víme, že Sparta má kvalitu. A pro nás bude důležitější zápas v Karviné.“