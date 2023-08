Kinský o trestu za faul na Vakha: Čtyři zápasy? To jsem nečekal

Souhlasíte s distancem na čtyři utkání?

„Nic s tím neudělám, ale upřímně jsem doufal v nižší trest. Dva zápasy byly při červené bez předchozího napomenutí automatické, dvojnásobný trest je jednoduše vysoký. Z mého úhlu pohledu tam byly určité polehčující okolnosti, i kvůli tomu jsem se chtěl dostavit na jednání komise.“

Bylo vám to umožněno?

„Byl jsem tam. Šel jsem tam s tím, že v zákroku nebyl žádný úmysl, prostě jsem chtěl hrát balon. Nikoho jsem nezranil a Vakho zápas dohrál. Po něm jsme si napsali, popřál mi hodně štěstí, já jsem se mu ještě jednou omluvil. Jak říkám, čtyřzápasový trest je vysoký, přesto to respektuju.“

S červenou kartou však souhlasíte, ne?

„Samozřejmě, jsem soudný. Kdyby tohle udělal nějaký gólman našemu útočníkovi, tak bych taky chtěl červenou.“

Můžete popsat, co se vlastně při střetu s Vakhem stalo?

„Vyletěl balon z hloubky hřiště za naši obranu, a protože před zápasem začalo hodně pršet, počítal jsem s tím, že se ke mně sveze. Jenže pak jsem viděl, že se Čanturišvili dostal za obranu, tak jsem se posunul k těžišti hry. Myslel jsem si, že pas odehraju, míč ale vylétl výš než jsem čekal.“

Ano, byl dost vysoko.

„Z brány to vypadá trochu jinak než v televizi. Na záznamu jsem taky viděl, že to bylo hodně na hraně. Myslel jsem si, že balon uhraju přes něj pryč, ale když už jsem byl na cestě k němu, tak jsem viděl, že to nemůžu silou urvat. Bylo jasné, že tam budeme zhruba nastejno, že je to pade na pade. Vakho měl míč někde kolem hlavy. Proto jsem jen chtěl nastavit nohu tak, abych odehrál balon, ale jemu nic neudělal.“

Přesto jste ho zasáhl, že?

„To je pravda, ale natočil jsem se tak, aby to nebylo kolenem, to by bylo nebezpečné. Trefil jsem ho bokem do ramene, což bylo vidět v televizním záznamu, kdy se zvedal a držel se za něj.“

Věděl jste hned, že je to průšvih?

„Nebyl jsem si jistý, jak moc jsem ho trefil. Jestli to bylo přímo nebo jestli jsem přes něj dokázal zahrát míč. Kdybych balon zasáhl, tak by to možná červená nebyla, ale na videu jsem viděl, že jsem ho jen líznul.“

Trenér Kováč uvažoval o tom, že by zákrok mohl plynout i z nezkušenosti, že je první liga rychlejší než druhá, již jste dosud chytal. Souhlasíte?

„Měl jsem takové ohlasy, že to bylo tím, že jsem mladej, ale takto jsem si to nevyhodnotil. Podobné situace se stanou i zkušenějším gólmanům, jednalo se prostě o špatné vyhodnocení situace a následné rozhodnutí. Z chyby se poučím, ale není to tak, že bych se v ní babral. Věřím si.“

Odvoláte se, budete se snažit o snížení trestu?

„Uvažujeme o stávajících možnostech. Dobral jsem antibiotika, už se zapojuju do plného tréninku. Nahromadily se mi tam nějaké zdravotní problémy, neplánovanou pauzu jsem využil k jejich plnému doléčení. Chtěl bych tímto poděkovat všem lidem, kteří mi pomohli se rychle vrátit. Cítím se dobře a věřím, že v týdnu začnu znovu plnohodnotně trénovat.“

Váš konkurent Viktor Budinský chytá velmi slušně. Nemáte obavu o místo?

„V lize je konkurence všude. Budu připravený a počkám si na šanci. Zásadní jsou v konečném součtu vždycky výsledky celého týmu.“