Podroužek o hrůzném startu Dynama: Nejsme v panice. Chce změny a posily

S příchodem do Českých Budějovic měl v hlavě i tu možnost, že se zkraje nebude dařit. Dokonce hodně, že se nebude dařit. Teď Jan Podroužek, nový sportovní manažer klubu, takový příběh plný gólů ve vlastní brance prožívá . „Nejsem v panice. Ale dál už to zažívat nechci,“ říká pro web iSport.cz a deník Sport jeho bývalý fotbalový redaktor. Někdejší kolegové si v něm tykají.

Jaká je na jihu po takovém úvodu nálada?

„Asi všichni čekají, jak po sobě bůhvíjak nestřílíme. Možná jinde by se to dělo, dovedu si to představit, ale u nás to není pravda. Chceme podobné nálady krotit. V pondělí i v úterý proběhla sezení s trenéry a jednalo se o čistě konstruktivní debaty. Chceme a musíme zůstat v klidu. Říct si, kde je problém, a poradit si s ním. A my víme, kde je. Věříme tomu, že všechno vyřešíme a najedeme na dobré výsledky.“

Na první dobrou každý řekne, že problém je v obraně. Ta je prostě špatná.

„Ano, problém je v obraně a v nedodělaném kádru. Oba problémy si musíme co nejdřív vyřešit.“

Jak?

„Nejdřív si musíme říct, proč ta obrana nefunguje. My víme, že