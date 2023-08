Chytal božsky, pak selhal. Parťáci na Trmala řvali marně. Mlčení o Kušejovi

Šílený zápas se šíleným závěrem. Mladá Boleslav už bez útočníka Vasila Kušeje (přestupuje do nizozemského FC Utrecht) na Slovácku heroicky otočila v deseti z 0:1 na 2:1, s enormním úsilím bránila vedení. Jenže v nastaveném čase zkolaboval brankář Matouš Trmal, do té doby klíčová opora. Při rozehrávce si položil balon, filuta Jan Kalabiška mu ho vypíchl a trefil do prázdné brány remízu 2:2. „Strašně mě to mrzí, chytal božsky. Tohle se stane,“ podržel nešťastníka jeho kouč Marek Kulič.

Hosté nakonec končili v devíti, po Matěji Pulkrabovi dostal červenou i záložník Benson Sakala.

Co si z toho utkání vzít? Radovat se z bodu, anebo láteřit na osud, že nejsou tři? Obě strany na tom byly plus minus stejně, rozpolcené pocity se dělily. Blíž k triumfu ovšem byli nečekaně hosté, kteří hráli přes padesát minut v oslabení.

Za došlápnutí na kotník Vlasije Sinjavského byl před půlí vyloučen útočník Matěj Pulkrab, náhrada za Kušeje. Bývalý sparťan je v novém ročníku za zlého muže. Byť do soboty nehrál v základu, stihl nasbírat tři žluté karty. Teď k nim přidal červenou.

Přesto „Bolka“ až do 92. minutě šikovně bránila těsný náskok. Než přišel Trmalův zkrat, jenž připomněl podobnou tragikomickou hrubku brankáře Bohemians Romana Valeše z května, kdy podobně nachystal gól Spartě. Tehdy ho při rozehrávce okradl o balon Jan Kuchta, Valeš ho fauloval a Ladislav Krejčí vstřelil z penalty vítěznou branku pozdějšího mistra.

Sparta - Bohemians: Nevídaný kiks brankáře Valeše! Podívejte se, co mu předcházelo Video se připravuje ...

Nyní z toho byla trefa do prázdné, kam Kalabiška zamířil po oběhnutí chybujícího Trmala. Zdálo se, že se šestatřicetiletý veterán na tuhle kulišárnu chystal. Když si gólman chystal balon, aby rozjel útok, stál střídající křídelník zapíchnutý v bráně, aby ho Trmal neviděl. Pak vyběhl.

„Všichni jsme na něj křičeli, že má za sebou hráče, aby si to neházel na zem. Ale asi neslyšel přes fandící kotel. Určitě to Kalabiška takto chtěl, udělal to chytře,“ pronesl uznale Daniel Mareček, autor obou zásahů Kuličova souboru. „Matouš sám ví, co udělal, určitě mu to nebudeme vyčítat,“ dodal.

Odchovanec Slovácka (sic) následně padl na trávník a zabořil do něj tvář. Věděl, že to podělal. Přitom v zápase exceloval. Byť u první branky možná mohl být u míče dřív než Vechetova noha, celkově působil skvěle. S bravurou stahoval centry, střely mu nevypadávaly. Sálala z něj sebedůvěra, „doma“ se chtěl ukázat. O to víc ho bolel finální kolaps, kterým nabídl soupeři bod.

Frustrovaní hosté málem přišli i o něj, neboť po drsném skluzu Sakaly na Vlastimila Daníčka dohrávali v devíti a do Trmalovy šestnáctky lítal jeden centr za druhým. Další slabou chvilku už si nicméně gólman odpustil a domácí neukázali dostatek invence k překonání oslabeného obranného valu. Trávníkova poslední rána letěla daleko vedle. „Nejsme spokojení, zápas se nám moc nepovedl,“ připustil Filip Vecheta.

Slovácko - Mladá Boleslav: Pulkrab po ostrém dojetí soupeře vyloučen Video se připravuje ...

Protivník měl z výkonu lepší pocit. „Klobouk dolů, jak jsme to všichni odjezdili,“ ocenil Mareček, další bývalý hráč Slovácka. „Na konci jsme byli pod drtivým tlakem. Před klukama smekám,“ doplnil Kulič.

Co téma Kušej? Zapovězeno. „Domluvili jsme se s vedením, že nic nebudeme komentovat,“ omluvil se trenér. Každopádně je víceméně jisté, že útočníkův transfer do Utrechtu dopadne. Do Uherského Hradiště už s mužstvem vůbec nedorazil. „Dolaďují se podmínky,“ uvedl zdroj iSport.cz.

Samotný Kušej, jehož naťukávala také Slavia, už má na odchod delší dobu nastavenou hlavu. Mladá Boleslav si musí dál poradit bez něj. A minimálně příště také bez dalšího forvarda Pulkraba.