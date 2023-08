Kalabiška jako Henry. Trmalovi jsem se omluvil, přiznal zachránce Slovácka

Po nepovedené útočné akci se zašil v brance soupeře. Za zády mladoboleslavského gólmana Matouše Trmala. Čekal na moment, kdy si hodí balon na trávník k rozehrávce. V tu chvíli Jan Kalabiška (36) vyrazil dopředu, míč sebral, udělal brankáři kličku do strany a zavěsil do prázdné klece. Inspirace k filigránskému kousku? „Pak jsem si vzpomněl, že to dělával Thierry Henry, což byl za mlada můj vzor,“ líčil levý halvbek Slovácka, jenž v 92. minutě zachránil svému týmu remízu 2:2.

Jak vás napadla tahle nevšední věc?

„Když jsem vběhl do sítě. Napadlo mě, že jsem schovaný hodně vzadu za ním (Trmalem) a ještě v brance. Blesklo mi hlavou, že bych to mohl zkusit. Do poslední chvíle jsem věřil, že to vyjde. I když pak jsem ještě rukou popoháněl Vechyho (Filipa Vechetu), ať jde od Trmyho dál, aby si položil balon na zem a udělal mi prostor. Pak jsem ještě vteřinku nebo dvě předtím slyšel od jejich střídačky, že volali záda, ale asi je neslyšel a nestihl zareagovat. Naštěstí to hezky vyšlo.“

Trenér Martin Svědík v nadsázce říkal, že jste si původně chtěl v brance odpočinout.

(úsměv) „Asi si to myslel. Ještě jsme se o tom nebavili.“

Měl jste tuto kulišárnu v hlavě delší dobu?

„Vůbec ne. Nenapadlo mě, že bych to někdy mohl udělat. Akorát koukám, který gólman je výš, že se dalo vstřelit gól z větší dálky. Ale to se ještě nepovedlo. Tak snad to bude na řadě příště.“

Jinak ovšem chytal Trmal skvěle, co?

„Jo, podržel je. Chytal fakt výborně. Pak jsem se mu šel i omluvit za to, co jsem mu udělal. Říkal, že je to v pohodě. Musí to vzít. Bohužel pro nás to vedlo jen k bodu.“

Přišlo vám, že po odchodu ze Slovácka vyzrál?

„Asi jo. Zákroky na čáře má furt stejný, ale tentokrát posbíral hodně centrů. U nás na ně chodil taky, ale ne tolik a tak sebevědomě. Asi se v zahraničí naučil něco dobrého.“ (úsměv)

Měli jste utkání rozehrané na tři body, vedli jste 1:0, navíc jste hráli dlouho proti deseti a nakonec devíti. Štve, že z toho není vítězství?

„Chtěli jsme vyhrát, i kdybychom hráli celý zápas proti jedenácti. Když šli do deseti, o to víc se očekával tlak od týmu, který má přesilu. A taky výhra. Ta nepřišla. Navíc nám dala Boleslav v oslabení dva góly. Vzpomněl jsem si na Budějovice, kde jsme prohráli 2:3, i když jsme vedli 2:0 a oni byli v deseti.“

Do hry v této sezoně chodíte vesměs jako střídající. Je těžké se do toho dostat ve vašem věku a v tomto vedru?

„Teď to bylo šílené. Už když jsem se začal v poločase rozcvičovat, necítil jsem se moc dobře. Nohy rychle tuhly, člověk se hned zadýchal. V tom horku to není nic příjemného. Bylo to fakt těžké a asi to bylo na začátku na mně i znát. Na pohybu a taky jsem některé balony poztrácel. Naštěstí jsem aspoň ke konci vyrovnal.“