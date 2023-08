SESTŘIH: Jablonec - Slavia 1:1. Hosté poprvé ztratili, Jurečka nedal penaltu

Fotbalisté pražské Slavie v šestém kole první ligy jen remizovali v Jablonci 1:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili. Domácí poslal na začátku 44. minuty do vedení Dominik Pleštil, tři minuty po změně stran srovnal bývalý obránce Severočechů Tomáš Holeš. Ve 42. minutě za bezbrankového stavu neproměnil hostující Václav Jurečka penaltu.

První liga už nemá žádný bodově stoprocentní tým, před Slavii se může v případě podvečerního vítězství nad Karvinou o skóre dostat obhájce titulu Sparta. Vršovičtí v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé po osmi zápasech a nedokázali se ideálně naladit na čtvrteční venkovní odvetu závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem, proti němuž budou hájit domácí náskok 2:0. Jablonec ani v šestém soutěžním utkání pod trenérem Radoslavem Látalem nezvítězil, Slavii ale dokázal po čtyřech duelech obrat o body.

Kouč Slavie Trpišovský udělal hned osm změn v základní sestavě oproti čtvrtečnímu domácímu utkání s Luhanskem, v zahajovací jedenáctce zůstali jen Provod, Holeš a brankář Kolář. Jablonečtí začali bez klasického útočníka, na hrotu operoval obvyklý křídelník Pleštil.

Jako první ve 12. minutě zahrozili Pražané, Tijani ale po Tomičově přihrávce zblízka těsně minul a nenavázal na vítězné branky z posledních dvou zápasů s Ostravou a Luhanskem. Na opačné straně nebezpečně vypálil Pleštil.

Pražané sice měli podle očekávání převahu, do gólových šancí je ale jablonecká defenziva moc nepouštěla. V 41. minutě ale dostali slávisté velkou možnost na otevření skóre. Jurečka opakovanou střelou po přímém kopu lehce zasáhl ve vápně do ruky Čanturišviliho a sudí Černý po dlouhé konzultaci s videorozhodčím a přezkoumání situace nařídil penaltu.

Jurečka však pokutový kop neumístil dobře a jen nechal vyniknout gólmana Hanuše. Nejlepší střelec minulé ligové sezony se tak ani tentokrát nedočkal první branky v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

O chvíli později bylo s hosty ještě hůře. Po ztrátě na útočné polovině postupoval do brejku Jovovič, který vysunul do vápna Pleštila a ten z úhlu přehodil brankáře Koláře. Čtyřiadvacetiletý hráč skóroval poprvé v sezoně a po jarním hostování v Teplicích se v soutěžním duelu trefil za Jablonec po dvou letech. Hosté mohli ještě do pauzy srovnat, Tijani v dlouhém nastavení zblízka překonal Hanuše, ale videorozhodčí odhalil předchozí ofsajd Jurečky.

Trpišovský po poločase hned třikrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Juráska a opory zálohy Zafeirise a Ševčíka. Vršovičtí začali aktivně a hned ve 48. minutě srovnali. Bořilovu ránu zpoza vápna Hanuš s námahou vyrazil a nepokrytý Holeš doklepl míč pod břevno. Někdejší jablonecký obránce se v lize prosadil poprvé od předloňského prosince.

V 67. minutě mířil vedle domácí Jovovič. S blížícím se závěrem slávisté opět stupňovali svou převahu. V 82. minutě Chytil trefil jen boční síť, následně Jurečkovu střelu ve vápně zblokoval Hurtado. Tři minuty před koncem Jurečka po rohu zblízka dotlačil míč do sítě, ale videorozhodčí odhalil, že v ofsajdu stojící Bořil clonil Hanušovi a gól neplatil.

V nastavení pak Zafeiris z přímého kopu z výhodné pozice zamířil těsně vedle. Severočeši, kteří v minulém domácím utkání utrpěli debakl 1:5 se Spartou, už cenný bod uhájili a připsali si už čtvrtý nerozhodný výsledek v sezoně. V tabulce jsou předposlední.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43. Pleštil Hosté: 48. Holeš Sestavy Domácí: Hanuš – Slávik, Hurtado, Tekijaški, Polidar – F. Souček, Hübschman (C), Kratochvíl – Pleštil (62. Drchal), Čanturišvili (90+2. Štěpánek), Jovović (69. Černák). Hosté: O. Kolář – Holeš, Ogbu, Bořil (C) – Tomič (79. Douděra), Provod, Hromada (46. P. Ševčík), Wallem (46. Zafeiris) – Jurečka, Tijani (61. Chytil), Van Buren (46. M. Jurásek). Náhradníci Domácí: Fendrich, Černák, Drchal, Alégué, Krulich, Chramosta, Houska, Štěpánek, Souček Hosté: Mandous, Douděra, Jurásek, Chytil, Masopust, Ogungbayi, Schranz, Ševčík, Tecl, Vlček, Zafeiris Karty Domácí: Hurtado, Slávik, Hübschman Hosté: Tijani, Bořil, Ogbu Rozhodčí Černý – Kubr, Volf. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 4 511 diváků

