Ryneš: premiéra na Letné, první gól a splněný sen. Priske vidí posun

Vrátil se z hostování v Hradci Králové, v přípravě bojoval, aby se udržel v kádru Sparty. Povedlo se. Matěj Ryneš se stal dvojkou na pozici levého wingbeka. Když v náročném programu potřebuje oddech Jaroslav Zelený, dostane šanci.

„V minulé sezoně se zlepšoval na hostování v lize, a jak se vrátil, byl na něm vidět posun. Jsem za něj opravdu rád,“ zmínil Priske.

Před odchodem na zkušenou na východ Čech odehrál v lize za Spartu pouze pětadvacet minut v jediném zápase. V Hradci Králové pak jednoznačně patřil do základní sestavy. Zapsal tři góly a čtyři asistence za 24 ligových utkání.

Ve Spartě navázal na produktivitu až v šestém kole proti Karviné, kdy se postavil na levou stranu za Veljka Birmančeviče. I když pozornost zpočátku duelu přebrali napravo Adam Karabec s Jakubem Peškem, Ryneš byl aktivní a do půlhodiny hry se už radoval ze vstřelené branky. Na zadní tyči dorazil do sítě Peškovu střelu. A odškrtl si tak významný milník ve Spartě. Na Letné oslavil první zápas v základní sestavě a k tomu hned i první gól.

„Za něj jsem strašně rád, spadlo to ze mě. První branku jsem chtěl dát co nejdřív a chutná to dobře. Trefit se před zaplněnou Letnou byl pro mě takový sen. Jsem rád, že se mi to podařilo už tak brzy,“ řekl Ryneš pro klubový web.

Proti nováčkovi soutěže se prosazoval především směrem do ofenzivy, za útočnou hru získal v iSport indexu čtyři body, za držení míče si vysloužil 1,34 bodu. V tom si nejlíp ze sparťanů vedl Karabec.

Ryneš vynikal i v obranné fázi, v čemž byl podle iSport indexu nejlepším hráčem z týmu, když dostal 3,19 bodu. V součtu měl 8,53. Nikdo jiný v šestém kole nesesbíral víc.

Druhé místo obsadil Martin Cedidla, který gólem přispěl k výhře Zlína nad Teplicemi (2:1). Za Rynešem zaostal o třináct setin bodu. Rozdíl mezi nimi byl především v ofenzivní složce hry. Třetí byl Erik Prekop z Bohemians (8,08).

Na čele iSport indexu se udržel Lukáš Provod ze Slavie, v průměru na kolo získal 6,75. Za ním je Adam Gabriel, jenž však minulý týden přestoupil z Hradce Králové přes Spartu do dánského Midtjyllandu.